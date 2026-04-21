حياة الفهد «سيدة الشاشة الخليجية».. وداعاً

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

توفيت الممثلة الكويتية القديرة حياة الفهد، اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 78 عاماً، تاركةً إرثاً فنياً يتوارثه الأجيال عن مسيرة فنية امتدت لأكثر من 4 عقود، ووضعت بصمة مميزة وخالدة في أرشيف مكتبة الدراما الخليجية، حيث جسّدت شخصيات اجتماعية متنوعة، ولعبت أدواراً كوميدية في التلفزيون والمسرح والسينما، واستحقّت عن جدارة لقب «سيدة الشاشة الخليجية».

محطات فارقة طوال مسيرتها الحافلة بالمحطات الفارقة والأدوار الفنية اللافتة، نجحت حياة الفهد، في تكريس حضورها الفني البارز كإحدى أهم نجمات الخليج العربي في مجال التمثيل، وتربّعت على عرش الدراما لسنوات، وقدّمت نحو 60 مسلسلاً، استعرضت من خلالها قضايا اجتماعية عدة تهم مختلف شرائح المجتمع، منها: «قرة عينك»، «جرح الزمن»، «الملقوفة»، «بتوقيت مكة»، «مارغريت»، «مع حصة قلم»، «رمانة»، «حال مناير»، و«ريحانة»، كما نجحت أيضاً في الأدوار الكوميدية في عدد من المسلسلات التي لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور، أبرزها «خالتي قماشة» عام 1983، «رقية وسبيكة» 1986، و«سوق المقاصيص» عام 2000.

تطوير الدراما حياة الفهد لعبت دوراً أساسياً في تطوير الدراما الخليجية، وتعزيز وجودها وانتشارها في العالم العربي، حيث تمكنت من ترك بصمتها المميزة في معظم الأعمال الفنية التي شاركت فيها، حتى نالت عدة ألقاب فنية، منها: «أم المسرح»، «عميدة الدراما الخليجية» و«سيدة الشاشة الخليجية»، كما قدمت ثنائياً متميزاً مع الممثلة سعاد عبدالله، من خلال أعمال تُعَد علامة فارقة من علامات الدراما الخليجية منها: «رقية وسبيكة»، «على الدنيا السلام»، «خالتي قماشة»، «سليمان الطيب»، «خرج ولم يعد»، و«درس خصوصي». كما شكّلت ثنائياً فنياً مع الممثل غانم الصالح، في عدد من الأعمال التي تركت بصمة في ذهن المشاهد العربي، منها «خالتي قماشة»، «الغرباء»، «خرج ولم يعد»، «إليكم مع التحية»، «رقية وسبيكة»، و«زوجة بالكمبيوتر».

وتعاونت حياة الفهد، خلال مشوارها الفني مع عدد من الممثلين الإماراتيين، في مسلسلات تناولت قضايا اجتماعية وعائلية وشبابية مهمة، منها: «سنوات الجريش» مع حبيب غلوم، و«حدود الشر» و«أم هارون» مع أحمد الجسمي.



سينما ومسرح عبر الشاشة الذهبية، شاركت حياة الفهد، خلال مشوارها الفني في بطولة عدد من الأفلام هي «بس يا بحر» 1971، الذي يُعتبر البداية الحقيقية في تأسيس السينما الخليجية، و«الصمت» 1980، وكان آخر أعمالها فيلم «نجد» 2020. وعلى خشبة «أبو الفنون»، تألّقت في تجسيد عدد من الشخصيات المسرحية المتميزة، حيث شاركت في بطولة أكثر من 20 عملاً مسرحياً، أهمها: «القرقور»، «أرض وقرض»، «سيف العرب»، و«عبيد في التجنيد».

وخاضت حياة الفهد تجربة الكتابة الدرامية، حيث تولت تأليف عدد من المسلسلات، كان آخرها «أفكار أمي»، وذلك بعد توليها المعالجة الدرامية لنص العمل الذي كتبه عبدالمحسن الروضان.