دبي للثقافة تستضيف الكاتب والروائي سعود السنعوسي

دبي (الاتحاد)

في إطار جهودها الهادفة إلى إثراء الحركة الثقافية في دبي، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الأدبية والجلسات النقاشية خلال يونيو المقبل، وذلك ضمن مبادرتها «حديث المكتبات»، التي تندرج تحت مظلّة مشروع «مدارس الحياة» وتدعم استراتيجية جودة الحياة في دبي، وتهدف إلى تعزيز التفاعل بين المبدعين والجمهور، والتعريف بتجاربهم ومنجزاتهم الأدبية، ومساهماتهم في دعم المشهد الإبداعي المحلي وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وفي هذا السياق، تستضيف مبادرة «حديث المكتبات» في 11 يونيو 2026، الكاتب والروائي الكويتي سعود السنعوسي بمتحف الاتحاد، في جلسة تناقش «مسرحية ليلة إعدام الخياط»، وتتناول تجربته الإبداعية في الرواية والمسرح من خلال قراءة عمله المسرحي «ليلة إعدام الخياط»، واستكشاف ما يحمله من أبعاد أدبية ورمزية تطرح تساؤلات حول القوة والعدالة وعلاقة الفرد بالسُّلطة داخل فضاء تغلب عليه الفوضى وتضارب القوانين. كما تستعرض الجلسة الحوارية أسلوب السنعوسي في بناء الشخصيات والرموز الدرامية، وكيفية توظيف السخرية والخيال المسرحي لمناقشة القضايا الإنسانية والاجتماعية.

وستشمل أجندة المبادرة أيضاً، عقد ورشة «أساسيات كتابة الخيال في الرواية»، التي سيقدّمها الكاتب سعود السنعوسي خلال الفترة من 12 وحتى 14 يونيو 2026 في متحف الاتحاد، بهدف تعريف المشاركين بآليات تطوير الأفكار وتشكيل الشخصيات وصياغة الحبكة. كما ستركّز الورشة على تقنيات السرد وبناء العوالم المتخيلة بأساليب مبتكرة وجذابة، وستتضمن تقديم مجموعة من التمارين التطبيقية الهادفة إلى مساعدة المشاركين على تنمية قدراتهم وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى نصوص روائية مؤثّرة.