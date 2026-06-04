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التعليم والمعرفة

«كتاب» تحاور الشاعرة يولاندا كاستانيو

غلاف «كتاب» (من المصدر)
5 يونيو 2026 01:40

الشارقة (الاتحاد)

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نشرت مجلة «كتاب» في عددها الجديد الـ 92 لشهر يونيو الجاري، حواراً هو الأول لمطبوعة عربية، مع الشاعرة الإسبانية يولاندا كاستانيو، التي فازت، يوم الجمعة الماضي، بجائزة «مدينة بيسكارا - سينستيتيكا» للشعر في إيطاليا. وتحدثت الشاعرة التي تعد من أبرز الأصوات الشعرية في بلادها، عن علاقتها بالثقافة العربية، بقولها «ربما كنتُ عربية في حياة سابقة؟! لا أدري؛ لكن، يدفعني فضولي واهتمامي واستعدادي إلى الاستكشاف أكثر فأكثر، وكذلك إلى توثيق الروابط»، مضيفة في الحوار أنّ «الحضور الأدائي والشفهي والخيالي للشعر العربي يشكّل، بالنسبة لي، ليس فقط مصدر إلهام، بل نموذجاً أطمح إليه دائماً في شعري».
في افتتاحية العدد «أول الكلام»، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، أحمد بن ركاض العامري مقالاً بعنوان «الرسالة الثقافية للشارقة»، قال فيه «تواصل الشارقة حمل رسالتها الثقافية في كلّ الجهات، مؤمنة ببناء جسور الثقافة والمحبة والتعاون، في عالم بأمسّ الحاجة إلى صوت القلب والعقل، صوت الثقافة، صوت العدالة، وصوت الإخاء»، مؤكداً أنّ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، «يعلّمنا دائماً أنّ الثقافة جامعة الشعوب على اختلاف مرجعياتها، وأنّ الوجدان الإنساني في جوهره واحد، حتى وإنّ تعدّدت خطوط الطول والعرض».
وتابع في الافتتاحية: «في وارسو، جاء الاحتفاء البولنديّ بالشارقة ضيف شرف معرض وارسو الدولي للكتاب، الذي أقيم في الفترة من 28 حتى 31 مايو الماضي، تقديراً عالياً لمكانة الشارقة العالية».
وتضمن العدد الجديد من المجلة التي تصدر شهرياً عن هيئة الشارقة للكتاب، موضوعات في حقول الأدب وصناعة النشر والقراءة، من بينها حوارات مع كل من الشاعر والروائي السيراليوني عمر فاروق سيساي، ومترجم معاني القرآن الكريم، المستعرب البلغاري تسفيتان تيوفانوف، والكاتب التونسي ساسي حمام، والشاعرة الإماراتية شيخة المطيري.
ونشرت مجلة «كتاب» استطلاعاً حول أزمة المكتبات ومتاجر الكتب في القاهرة، ومقالات ودراسات عن أدباء من فرنسا، صربيا، المغرب، فلسطين، وهولندا، فضلاً عن مراجعات كتب لمؤلفين من سوريا، العراق، الكويت، فلسطين، الولايات المتحدة الأميركية، ومصر.

مجلة كتاب
الإمارات
الشارقة
الشعر
أحمد بن ركاض العامري
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