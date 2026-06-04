تمكين الشباب يصنع مستقبل الفنون البصرية

فاطمة عطفة (أبوظبي)



في ظل الحراك الثقافي المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات، تبرز المبادرات الداعمة للمواهب الفنية الشابة بوصفها ركيزة أساسية لتعزيز المشهد الإبداعي وصناعة مستقبل الفنون البصرية، ويأتي برنامج «آفاق الفنانين الناشئين» كإحدى المبادرات التي تتيح للفنانين فرصة تطوير تجاربهم الفنية وإنتاج أعمال جديدة تتفاعل مع قضايا المجتمع والهوية والتحولات المعاصرة.

أكد القيّم الفني عصام كرباج أن المشهد الفني في الإمارات شهد تطوراً ملحوظاً، وأصبح مساحة تلتقي فيها التأثيرات المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن «فن أبوظبي» يمثل منصة للحوار والتثقيف والتعاون، كما يعكس اهتمامه بدعم المواهب الناشئة وتعزيز حضورها في الساحة الفنية.

وأضاف أن تمكين الفنانين الشباب يعد أمراً أساسياً للحفاظ على حيوية الفنون البصرية وأهميتها، مشيراً إلى أن هذا التمكين يمثل التزاماً بالمساهمة في تشكيل مستقبل الفن، كما يمنح الفنانين مساحة للتجريب وتقديم رؤى ووجهات نظر جديدة.

وأوضح كرباج أن برنامج «آفاق الفنانين الناشئين» يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الفنانين لتقديم أعمال تعكس قضايا معاصرة، مبيناً أن أعمالهم غالباً ما تتناول موضوعات ترتبط بالهوية والانتماء والقضايا العالمية، وتسهم في إثراء المشهد الفني بأفكار وتجارب متنوعة.

وأضاف أن توسيع نطاق المبادرة ليشمل مدينة العين يعزز الحوار الثقافي، لافتاً إلى أن كل عمل فني يمكن أن يشكل مساحة للتواصل بين المجتمعات والأجيال المختلفة.

وحول آلية اختيار الفنانين المشاركين، قال كرباج إنه ركز على الأصالة والإبداع والالتزام الواضح بالتطور الفني، إضافة إلى القدرة على تقديم منظور جديد والتفاعل مع الموضوعات التي تحظى بحضور في الوقت الراهن. وأضاف: «كنت أبحث عن ثلاثة أصوات مميزة يجمعها عمق المفهوم والاستعداد للمخاطرة». وأشار إلى أن هذه المعايير تسهم في إنتاج أعمال قادرة على إثارة الحوار وتقديم مساهمة فاعلة في حركة الفن البصري، بما يتجاوز فترة عرضها خلال فعاليات المعرض.

وفي ما يتعلق بطبيعة البرنامج، أوضح كرباج أنه لا يقوم على التعليم الأكاديمي الرسمي، بل يعتمد نهجاً عملياً وتطبيقياً وتجريبياً يركز على التشاركية والتجريب والاستجابة للموقع، مشيراً إلى أن مدينة العين شكلت نقطة انطلاق للأعمال قبل انتقالها لاحقاً إلى منارة السعديات.

وأضاف أن الهدف من هذا النهج يتمثل في تقديم دعم شخصي للفنانين وتشجيعهم على خوض تجارب فنية جديدة ضمن بيئة تسمح للأفكار بالتطور والنمو.

وعن مشاركة الفنانين في «فن أبوظبي»، قال كرباج إن حضورهم سيعكس الابتكار والتفرد، موضحاً أن الأعمال المقدمة تمثل نتاج تجربة فنية تعتمد على البحث والاستكشاف، وتعبر عن اهتمامات ومشاغل شخصية وعامة في الوقت نفسه. وأكد أن المشروع يسهم في توسيع دائرة المهتمين بالفن من خلال تعزيز حضور الفنانين الناشئين وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف إلى تجارب الفن المعاصر، بما يدعم ظهور أصوات جديدة في المشهد الثقافي.