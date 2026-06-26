شمة البستكي تمثّل الإمارات في «تاوبوك» الأدبي بصقلية

دبي (الاتحاد)

شاركت الكاتبة والشاعرة الإماراتية شمة البستكي في فعاليات مهرجان «تاوبوك» الأدبي بمدينة تاورمينا بصقلية، بدعم من برنامج «المواهب الأدبية المحلية إلى العالمية» التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حيث قدّمت تجربة شعرية فريدة تمزج بين اللغات والأجناس الأدبية، مساهمةً في تعزيز الحوار الثقافي بين دولة الإمارات وأوروبا.

تتنقل شمة البستكي في ممارستها الإبداعية بين عوالم الشعر والفنون البصرية، حيث ينسج إصدارها الأخير، المستلهم من ذاكرة خور دبي، مزيجاً من القصائد، والتاريخ الشفهي، وفن الكولاچ الفوتوغرافي، لتوثيق وحفظ تفاصيل الحياة اليومية والذكريات المتوارثة عبر الأجيال. وتوّجت مشاركة الكاتبة والشاعرة في مهرجان «تاوبوك» إطلاق شراكة استراتيجية جديدة بين «المهرجان الصقلي» و«مؤسسة الإمارات للآداب»، لتشكل هذه الخطوة أولى المبادرات التعاونية المشتركة بين الجانبين تحت مظلة الرابطة العالمية للمهرجانات الأدبية.

وخلال المهرجان، شاركت شمة البستكي في افتتاح معرض الفنان العالمي الشهير أنيش كابور بقراءة شعرية مميزة، كما شاركت الكاتبة في جلسة حوارية احتضنها فندق «سان دومينيكو بالاس» التاريخي في مدينة تاورمينا، تحدثت خلالها عن إصدارها الأخير «بيت لبيت House to House» واختتمت الجلسة بحفل لتوقيع الكتاب.