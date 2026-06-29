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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يترك بصمة ثقافية في الصين

جانب من العروض التراثية في معرض بكين الدولي للكتاب (من المصدر)
30 يونيو 2026 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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مثلت مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية في معرض بكين الدولي للكتاب، الذي أُقيم في العاصمة الصينية من 17 إلى 21 يونيو 2026، ضمن مظلة حكومية موحدة لدولة الإمارات بصفتها ضيف الشرف، منصة استراتيجية لتوسيع آفاق التعاون الثقافي والمعرفي بين الدولتين، في ظل علاقات ثنائية متينة تشهد نمواً متواصلاً على مختلف المستويات.
ولم تقتصر مشاركة المركز على عرض الإصدارات وتنظيم البرامج الثقافية، بل امتدت إلى عقد لقاءات مهنية ومباحثات متخصصة مع مؤسسات النشر والترجمة والتعليم والتقنية، إلى جانب عقد اجتماعات مع أبرز منظمي معارض الكتب الدولية؛ بهدف استكشاف فرص التعاون، وتطوير صناعة النشر، وتبادل الحقوق، وتعزيز حركة الترجمة.
وحظيت المشاركة باهتمام واسع من الكتّاب والمثقفين وصنّاع النشر وروّاد المعرض، عكسه الإقبال اللافت على «البيت الإماراتي»، للاطلاع على إصدارات المركز المتنوّعة، ومتابعة فعالياته الثقافية.
ونظم المركز، خلال مشاركته في المعرض، مؤتمراً ناقش «مستقبل العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية»، وشارك في آخر تحت عنوان «منتدى القيادات العليا لمؤسسات النشر الدولية في معرض بكين الدولي للكتاب: إعادة تعريف النشر في عصر الذكاء الاصطناعي»، الذي نظمته جمعية الناشرين الصينيين، والرابطة الدولية للناشرين، إلى جانب تنظيم جلسة في «البيت الإماراتي» حملت عنوان «الإمارات والصين: 15 عاماً من التعاون الثقافي المستدام في مجال النشر».
وعقد المركز جلسة ثقافية بعنوان «الجوائز الأدبية التي يديرها مركز أبوظبي للغة العربية: تقارب عربي صيني»، تحدث فيها الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، عن مساعي الجائزة، على مدار 20 عاماً، للنهوض بالحراك الثقافي العربي والعالمي، ودعم الابتكار وتكريم المبدعين، وإطلاق مبادرة منح الترجمة. وأعلن المركز أن المشاركة الصينية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، خلال دورته المقبلة في سبتمبر 2026، ستكون من أكثر المشاركات تميزاً، إذ ستتجاوز مساحة الأجنحة الصينية 600 متر مربع، مع مشاركة أكثر من 30 دار نشر.

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