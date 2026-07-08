«لماذا نقول لماذا؟».. فضاءات الطفل المعرفية

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن إصدارات مشروع كلمة للترجمة في مركز أبوظبي للغة العربية، يأتي كتاب الأطفال لماذا نقول لماذا؟ للكاتبة والرسامة لوتشيا سكوديري، بترجمة رضوان ناصح، ليحتفي بفضول الطفل الطبيعي، ويحوّل السؤال إلى بوابة لاكتشاف العالم.

ينطلق الكتاب من فكرة بسيطة وعميقة في آنٍ واحد؛ فكل معرفة تبدأ بسؤال، وكل لماذا؟ تحمل في طياتها فرصة جديدة للتعلّم. ومن خلال رحلة مليئة بالدهشة والمرح بين الحيوانات والكائنات المختلفة، يرافق الكتاب الأطفال في البحث عن إجابات لأسئلتهم، مقدماً مفاهيم علمية مبسطة بأسلوب قصصي مشوّق ورسومات نابضة بالحياة.

ولا يكتفي الكتاب بتقديم المعلومات، بل يشجّع الصغار على التفكير، والملاحظة، وعدم التردد في طرح الأسئلة، ليغرس فيهم حب الاستكشاف وروح الفضول التي تُعد أساس التعلم والإبداع.

ويؤكد الكتاب أن السؤال ليس دليلاً على الجهل، بل هو الخطوة الأولى نحو المعرفة، وأن الفضول هو المحرك الذي يقود الأطفال إلى فهم العالم من حولهم بطريقة ممتعة وتفاعلية.

ويواصل مشروع كلمة للترجمة من خلال هذا الإصدار إثراء مكتبة الطفل العربي بكتب عالمية عالية الجودة، تُترجم إلى العربية بعناية، وتسهم في تنمية الخيال، وتعزيز التفكير النقدي، وترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال الجديدة، بما ينسجم مع رسالة مركز أبوظبي للغة العربية في بناء مجتمع قارئ ومحب للمعرفة.