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التعليم والمعرفة

«فريحة للفنون» تدعم المواهب الإماراتية

نور السويدي
5 أغسطس 2026 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «مؤسسة بسام فريحة للفنون» حزمة من المبادرات الخيرية والتعليمية الجديدة، تضمنت تقديم منحة دراسية للفنانة نور السويدي لمتابعة دراسة الماجستير في الفنون الجميلة. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تطوير ممارساتهم الإبداعية، والمساهمة الفاعلة في إثراء الحوار المتنامي حول الفن الإماراتي المعاصر، تجسيداً لرؤية المؤسسة الراسخ بأن الاستثمار في بناء قدرات الفنان وتطويره المهني يمثل المحرك الأساسي للدعم الثقافي المستدام. 
وأوضحت التشكيلية نور السويدي أنها تسعى لدمج شهادتها السابقة في «تقييم المعارض» مع درجة الماجستير الجديدة في «الفنون الجميلة»؛ بهدف العودة إلى أرض الوطن، ونقل خبراتها الأكاديمية والفنية إلى الأجيال الناشئة عبر التدريس الجامعي، وتنظيم ورش العمل المتخصصة.
ولفتت السويدي إلى أهمية الدعم المؤسسي والإعلامي والمجتمعي في تطوير الحركة التشكيلية في الدولة، مبينةً طبيعة التعاون الفني الذي تضمنه نشاطها، وقالت: «عملتُ مع مجموعة من الفنانين الإماراتيين المبدعين، لتشكيل فرق ثقافية، تتسق توجهاتها البحثية نحو تحقيق مزيد من النمو الفني».

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