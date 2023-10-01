دب يقتل رجلين في متنزه

قالت إدارة المتنزهات الوطنية في كندا إنها عثرت على شخصين ميتين بعد أن هاجمهما دب أشيب في متنزه "بانف" الوطني بإقليم ألبرتا.

وأضافت الإدارة، في بيان مساء أمس السبت، أنها تلقت في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة تنبيها من أحد أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) يشير إلى هجوم دب مصدره داخل متنزه "بانف" الوطني عند وادي نهر "ريد دير" غربي منطقة "يا ها تيندا رانش".

وقالت إن الظروف الجوية في ذلك الوقت لم تسمح باستخدام طائرات الهليكوبتر، مما دفع فريق الطوارئ للانتقال برا طوال الليل حتى وصل إلى الموقع.

وصل الفريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إلى الموقع حيث اكتشف وفاة شخصين. وقالت الإدارة إن الفريق نفذ لاحقا عملية قتل رحيم للدب بعد أن أظهر سلوكا عدوانيا.

وأضافت أنه تقرر إغلاق المنطقة المحيطة بواديي "ريد دير" و"بانثر" حتى إشعار آخر.

يجتذب متنزه "بانف" الوطني ما يربو على أربعة ملايين سائح كل عام، ويعد موطنا لنوعي الدببة الأشيب والأسود.