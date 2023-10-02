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الترفيه

ريهام .. في انتظار «ليلة العيد»

ريهام عبد الغفور
3 أكتوبر 2023 01:02

محمد قناوي (القاهرة) 

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تستعد ريهام عبد الغفور لتصوير مسلسل بعنوان «صلة رحم» تأليف أحمد أبو زيد، من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والغموض ليُعرض خلال رمضان المقبل، ويناقش قضية المرأة وصلة الأرحام، ويشارك في بطولته إياد نصار.
تنتظر ريهام عرض فيلم «ليلة العيد» والذي تراه من الأعمال المهمة في مشوارها، لأنه ينقل مواقف اجتماعية من الواقع ويناقش القهر الذي تتعرض له المرأة من الرجل سواء في المنزل أو العمل، وقالت إنها تجسد خلاله شخصية زوجة تعاني من معاملة زوجها العنيفة، ويشارك في بطولته يسرا، وسميحة أيوب، وسيد رجب، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.
وأوضحت عبد الغفور أن البطولة المطلقة لا تعنيها، ولديها استعداد لتقديم دور بسيط حتى وإن كان مشهداً واحداً إذا كان مؤثراً في العمل.
وتعترف بأنها تخشى تقديم السير الذاتية خاصة إذا كانت لشخصيات على قيد الحياة، موضحة أنها لا تجيد التقليد لكنها تجيد التقمص. وأشارت ريهام إلى أن مشاركتها في أكثر من عمل تم عرضها في الفترة الأخيرة في أوقات متقاربة ليس مسؤوليتها، فهي لا تختار موعد العرض، وبالطبع شعرت بالضيق، 
وكانت تخشى شعور الجمهور بالملل، لذلك قامت بتأجيل الدخول في مشروعات جديدة.

ريهام عبد الغفور
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