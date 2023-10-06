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دانا مارديني.. «نحّاتة» موهوبة

دانا مارديني
7 أكتوبر 2023 01:07

محمد قناوي (القاهرة) 

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تخوض الممثلة السورية دانا مارديني، أولى بطولاتها في الدراما، من خلال المسلسل الاجتماعي «عقد إلحاق»، وقالت إن العمل يحكي قصة نحاتة موهوبة -تلعب شخصيتها- تقع في صراع كبير بين القسوة التي عاشتها في طفولتها وعلاقتها العاطفية مع مصور فوتوغرافي يطمح لأن يصبح مخرج أفلام وثائقية، ويتورط في مشاكل تعيق ما خطط له وتتغير علاقتهما إلى الأسوأ.
يشارك في بطولة العمل مهيار خضور، سمر سامي، نانسي خوري، سلمى المصري، سعد مينا، صباح الجزائري، وأندريه سكاف، وإخراج ورد حيدر.
وحققت مارديني نجاحاً ملموساً خلال رمضان الماضي عبر مسلسل «الزند»، وقامت فيه بشخصية ممرضة وقعت في حب شاب ووقفت معه ضد ظلم الإقطاع، مما أسهم في تداول اسمها على مواقع التواصل، وشهرتها بين الجمهور.
وشاركت دانا في العديد من الأعمال الدرامية، ومنها «أرواح عارية» و«العراب» و«الولادة من الخاصرة» بأجزائه الثلاثة، وفي السينما في فيلمي «دمشق مع حبي» و«رسالة الكرز»، وفي المسرح «سيليكون» و«لحظة»، وغيرها.

مارديني
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