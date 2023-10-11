5 أفلام لـ«دورنان» الأعلى ربحاً

أبوظبي (الاتحاد)

استطاع الممثل الإنجليزي الأيرلندي جيمي دورنان أن يحفر لنفسه مكاناً في هوليوود كممثل وموسيقي، بالإضافة إلى عمله كعارض أزياء، وذكر موقع The Richest الكندي، أن دورنان (41 عاماً)، شارك في العديد من الأفلام الناجحة، وكان بعضها الأعلى ربحاً بشباك التذاكر مقارنة بسواها، ومنها:

خمسون درجة من الرمادي

حقق الفيلم إيرادات وصلت لـ 500 مليون دولار في 3 أسابيع فقط، وقد صدر عام 2015، بطولة داكوتا جونسون وإخراج سام تايلور جونسون.

خمسون درجة أكثر إظلاماً

الجزء الثاني من سلسلة أفلام “خمسون ظلاً” وصدر عام 2017 من إخراج جايمس فولي.

خمسون ظلاً طليقاً

صدر عام 2018 وهو الجزء الثالث لسلسلة “خمسون ظلاً”، من إخراج جايمس فولي وتأليف إي إل جيمس.

روبن هود

إنتاج عام 2018، إخراج أوتو باثورست، وتأليف بين تشاندلر وديفيد جيمس كيلي، ومبني على قصة روبن هود الشهيرة.

أنثروبويد

صدر عام 2016، مبني على قصة واقعية حدثت خلال الحرب العالمية الثانية، بطولة كيليان مورفي وبريان كاسب وإخراج سيان إليس.