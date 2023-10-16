علي يوسف السعد يكتب: سافر معي إلى «بحيرة بليد»

يعرفها الناس بجنَّةِ سلوفينيا، ولا شك في ذلك، فهي أجمل بحيرة في قارة أوروبا بلا منازع، إنّها «بحيرة بليد» التي تقع في جبال الألب شمال غرب سلوفينيا، وتجاورها مدينة بليد التي تبعُد عن العاصمة ليوبليانا مسافة 50 كيلومتراً، وهي تشتهر بمياهها الكريستالية الصافية ومناخها المعتدل الذي جعل منها واحدة من أكثر الأماكن السياحية زيارة في سلوفينيا.

لم تقتصر زيارتي لبحيرة بليد على التمتع بجمالها الطبيعي، بل امتدت لممارسة العديد من الأنشطة في الهواء الطلق، حيث يحيط بالبحيرة ممر خشبي طوله 6 كيلومترات، استطعنا من خلاله استكشاف بليد من جانب البحيرة مشياً على الأقدام في جولة استغرقت ما يُقارب الساعة والنصف.

وإن كنتَ محظوظاً، وقمتَ بزيارة بحيرة بليد في الفترة ما بين شهر يونيو وسبتمبر، يمكنك الاستمتاع بالسباحة أو بتجديف القوارب المنتشرة في البحيرة، حيث يكون الجو دافئاً نسبياً في هذه الفترة.

أمّا أروع المغامرات التي خُضتُها أثناء زيارتي الرائعة، فهي تجربة الطيران الشراعي فوق البحيرة، كلُّ ما تحتاج إليه لتخوض مثل هذه المغامرة، قلبٌ قوي واندفاعٌ في الأدرينالين، وعندما تنطلق الطائرة الشراعية وتبدأ بالتحليق فوق البحيرة الزرقاء التي تُحيطُها المساحات الخضراء الخلابة، ستخالُ انّك في عالم آخر.

ومن عجائب بحيرة بليد، أنّها تحتوي في داخلها الجزيرة الطبيعية الوحيدة في سلوفينيا، حيث يمكن زيارة الجزيرة عن طريق ركوب قوارب «بليتنا» المخصصة للوصول إليها، وعلى الرغم من صِغر مساحة الجزيرة، إلاّ أنّها تحتوي على مجموعة من المباني القديمة وأشهرها الكنيسة، والتي تحتاج صعود 99 درجة للوصول لقمتها والتمتع بإطلالة رائعة من الأعلى، ويمكن الدخول إلى الكنيسة بدفع تذكرة بقيمة 6 يوروهات، وتُعتبر الكنيسة مكاناً مناسباً لإقامة حفلات الزفاف، وربما تُصادف حين تزورها إحدى هذه الحفلات.

تُعرف بحيرة بليد باسم «بحيرة الأساطير»، حيث يرتبطُ بها عددٌ من الأساطير القديمة، كأسطورة الأمنيات التي تشتهرُ بها الكنيسة الموجودة على الجزيرة، والتي تقول بأنّ جرس الكنيسة يمنح أمنية لمن يقرعه، فلا تستغرب حين تسمع صوت دقِّ الجرس مراراً وتكراراً، فالجميع يتهافتون على قرعه طمعاً في تحقيق أمنياتهم، وقد بدأت حكاية الأسطورة قبل 500 عام، حين قامت أرملة بصناعة جرس تخليداً لذكرى زوجها الراحل، وأثناء نقل الجرس عبر البحيرة، ضربت عاصفةٌ البحيرة، وأغرقت القارب والجرس وجميع ركابها، فقام البابا بعدها بتركيبِ جرسٍ للكنيسة تخليداً لذكراهم.

يتمثّل أعلى مشهد في بحيرة بليد على ارتفاع 130 متراً منها، حيثُ تقع «قلعة بليد» التي تُعتبر أقدم قلعة في تاريخ سلوفينيا ويبلغ عمرها أكثر من 1000 عام، ويمكن الدخول إليها بتذكرة بقيمة 10 يوروهات، ويتطلب الوصول إلى شرفتها العلوية صعود الكثير من السلالم، ولكنّ المشهد الساحر المُطِلّ على البحيرة من الأعلى يستحق التعب والانتظار، وإن كنتم تبحثون عن تجربة عشاء رومانسي، أنصحكم بتجربة إحدى المطاعم والمقاهي الموجودة في القلعة، وأنصحكم أيضاً بتناول «كعكة بليد الأصلية» والمعروفة باسم «Kremsnita»، وهي كعكة رائعة تتميز بمذاق قشر الليمون.

ولضمان الاستمتاع بزيارة بحيرة بليد، احرص على استئجار إحدى الشقق أو النزول في أحد الفنادق المُطلّة على البحيرة للاستمتاع بمشاهدها الجميلة والهادئة طوال فترة الرحلة، وتأكّد بأنّك لن تندم على هذه الزيارة.