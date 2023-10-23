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انتشار حقن مغشوشة من دواء لإنقاص الوزن في أوروبا

انتشار حقن مغشوشة من دواء لإنقاص الوزن في أوروبا
23 أكتوبر 2023 18:33

حذرت السلطات الصحية الأوروبية والفرنسية الصيادلة من انتشار حقن مغشوشة تحمل اسم «أوزمبيك»، وهو علاج لمرض السكري يُستخدم كذلك لإنقاص الوزن ويحظى بشعبية كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكتبت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية في فرنسا، اليوم الاثنين، في مذكرة موجهة إلى الصيادلة والمستشفيات «كإجراء احترازي، ندعو مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد إلى توخي الحذر».
وتابعت «لم يُسجّل بعد أي بلاغ بهذا الخصوص في فرنسا»، ولكن «من المهم التحقق من إمكانية تتبع الرقم التسلسلي» أثناء التوزيع.

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  • عقار
    عقار "أوزمبيك"

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية «رصدت لدى بعض تجار الجملة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حقن تحمل بصورة مزيفة اسم أوزمبيك، وهو دواء يستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني».
ورُصد عدد من هذه الإبر المزورة التي كُتب عليها أنها صُنّعت في ألمانيا، لدى موزعين في ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة، بحسب وكالة الأدوية الأوروبية التي أوضحت أن ثمة «اختلافات في الشكل بين الإبر المزيفة والأصلية».
وأظهرت إبر «أوزمبيك» المزورة أرقاماً تسلسلية غير نشطة عندما مُررت عبر الماسح الضوئي.
وأشارت وكالة الأدوية الأوروبية إلى أن السلطات الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي والشرطة فتحت تحقيقاً في ما حصل.
وتابعت «لا مؤشرات بعد إلى أنّ إبراً مزورة بيعت للمرضى في الصيدليات».

المصدر: آ ف ب
إنقاص الوزن
دواء
حقنة
دواء أوزمبيك
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