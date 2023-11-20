الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مهرجان أم الإمارات 2023» ينطلق في «الظفرة» غداً

تجارب تفاعلية مليئة بالتشويق
21 نوفمبر 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الثقافة والعلوم» تكرم المشاركين في معرض «الإمارات للمقتنيات»
«بيت الحكمة» يعرض 60 قطعة أثرية تروي تاريخ البرتغاليين في منطقة الخليج

ينطلق يوم غد «مهرجان أم الإمارات 2023»، الحدث الترفيهي العائلي الأبرز في المنطقة، ويبدأ جولته في إمارة أبوظبي من منطقة الظفرة في الفترة من 22 - 26 نوفمبر الجاري، ثم ينتقل إلى العين وكورنيش أبوظبي، ويَعِد زواره على اختلاف أعمارهم بجدول مليء بالأنشطة اللافتة.
وتتولى «براغ» مسؤولية تنظيم وتصميم الموقع الجديد للمهرجان في الظفرة، بهدف إتاحة الفرصة للزوار لصُنع ذكريات محفورة في الوجدان مع الأهل والأصدقاء، والإضاءة على مكانة الإمارة المهمة كوجهة يرنو إليها الجميع لقضاء فصل الشتاء. وتدعو الاحتفالية الزوار إلى تجربة الاستكشاف، حيث يقدم كل ركن فرصة للاستمتاع والتواصل البنَّاء.

ألعاب مطاطية 
تتيح منطقة الألعاب المطاطية المنفوخة بالهواء، تجارب تحدي الجاذبية والقفز للأعلى في مغامرة منقطعة النظير لعشاق الأنشطة المفعمة بالطاقة والحيوية، حيث يتمايل الجسم في حركات ملتوية مليئة بالمرح مع لعبة «بنجي» والزحاليق والمركبات الفضائية. ويتواصل الاستمتاع مع لعبة «الوحش»، وهي أضخم مضمار مليء بالعقبات في العالم، بطول 300 متر، وما يصل في مُجمله إلى 42 عقبة منفوخة بالهواء، تقدم لأفراد العائلة أروع تجربة قفز مليئة التشويق.

ألعاب المهارات 
لاختبار مهارات تنسيق الحركة لديك، استعد لبعض المنافسة الودية مع الأهل والأصدقاء، سواء كنت رياضياً ناشئاً أو بطلاً مستقبلياً، حيث يوفر المهرجان فرصة لاختبار الذات في ألعاب: «الضفادع المقلية»، «صيد الفلامنغو» و«كرة السلة». وهنا ستكون في عالم مليء بالمرح، مع فرصة الفوز بجوائز رائعة، كما يمكن ارتداء زي خاص وتحديد الهدف والاستعداد للمواجهة في لعبة «ليزر تاغ».

«أركايد غالاكسي» 
بدءاً من أجمل الألعاب الكلاسيكية مثل «باك - مان» وغُزاة الفضاء، وصولاً إلى الألعاب المُفضلة لدى العائلة، مثل كرة قدم الطاولة «فوسبول» والمسبح، سيجد عشاق الألعاب كل ما يُرضي أذواقهم خلال المهرجان.

جولات ممتعة 
بإمكان الأطفال الانطلاق في عالم سحري مليء بالجولات الدوَّارة الكلاسيكية والحلقات المليئة بالتشويق خلال المهرجان، من جولة العجلة الدوَّارة الشاهقة وحتى لعبة «هابي باندا»، وسواها الكثير من الأنشطة.

مهرجان أم الإمارات
الإمارات
الظفرة
أبوظبي
العين
كورنيش أبوظبي
آخر الأخبار
جانب من المعرض
التعليم والمعرفة
«الثقافة والعلوم» تكرم المشاركين في معرض «الإمارات للمقتنيات»
اليوم 22:34
من معرض "البرتغاليون على أرض الخليج"
التعليم والمعرفة
«بيت الحكمة» يعرض 60 قطعة أثرية تروي تاريخ البرتغاليين في منطقة الخليج
اليوم 22:31
شعار معرض «نقطة لقاء»
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تنظم الدورة السادسة من معرض «نقطة لقاء»
اليوم 22:29
حمدان بن محمد: "دبي تسابق مدن العالم في تصميم المستقبل"
علوم الدار
حمدان بن محمد: "دبي تسابق مدن العالم في تصميم المستقبل"
اليوم 22:25
محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بين "مدينة إكسبو" و"كهرباء دبي" لتشغيل المدينة بالكامل بالطاقة المتجددة
علوم الدار
محمد بن راشد يشهد توقيع اتفاقية بين "مدينة إكسبو" و"كهرباء دبي" لتشغيل المدينة بالكامل بالطاقة المتجددة
اليوم 22:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©