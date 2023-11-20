«مهرجان أم الإمارات 2023» ينطلق في «الظفرة» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

ينطلق يوم غد «مهرجان أم الإمارات 2023»، الحدث الترفيهي العائلي الأبرز في المنطقة، ويبدأ جولته في إمارة أبوظبي من منطقة الظفرة في الفترة من 22 - 26 نوفمبر الجاري، ثم ينتقل إلى العين وكورنيش أبوظبي، ويَعِد زواره على اختلاف أعمارهم بجدول مليء بالأنشطة اللافتة.

وتتولى «براغ» مسؤولية تنظيم وتصميم الموقع الجديد للمهرجان في الظفرة، بهدف إتاحة الفرصة للزوار لصُنع ذكريات محفورة في الوجدان مع الأهل والأصدقاء، والإضاءة على مكانة الإمارة المهمة كوجهة يرنو إليها الجميع لقضاء فصل الشتاء. وتدعو الاحتفالية الزوار إلى تجربة الاستكشاف، حيث يقدم كل ركن فرصة للاستمتاع والتواصل البنَّاء.



ألعاب مطاطية

تتيح منطقة الألعاب المطاطية المنفوخة بالهواء، تجارب تحدي الجاذبية والقفز للأعلى في مغامرة منقطعة النظير لعشاق الأنشطة المفعمة بالطاقة والحيوية، حيث يتمايل الجسم في حركات ملتوية مليئة بالمرح مع لعبة «بنجي» والزحاليق والمركبات الفضائية. ويتواصل الاستمتاع مع لعبة «الوحش»، وهي أضخم مضمار مليء بالعقبات في العالم، بطول 300 متر، وما يصل في مُجمله إلى 42 عقبة منفوخة بالهواء، تقدم لأفراد العائلة أروع تجربة قفز مليئة التشويق.



ألعاب المهارات

لاختبار مهارات تنسيق الحركة لديك، استعد لبعض المنافسة الودية مع الأهل والأصدقاء، سواء كنت رياضياً ناشئاً أو بطلاً مستقبلياً، حيث يوفر المهرجان فرصة لاختبار الذات في ألعاب: «الضفادع المقلية»، «صيد الفلامنغو» و«كرة السلة». وهنا ستكون في عالم مليء بالمرح، مع فرصة الفوز بجوائز رائعة، كما يمكن ارتداء زي خاص وتحديد الهدف والاستعداد للمواجهة في لعبة «ليزر تاغ».



«أركايد غالاكسي»

بدءاً من أجمل الألعاب الكلاسيكية مثل «باك - مان» وغُزاة الفضاء، وصولاً إلى الألعاب المُفضلة لدى العائلة، مثل كرة قدم الطاولة «فوسبول» والمسبح، سيجد عشاق الألعاب كل ما يُرضي أذواقهم خلال المهرجان.



جولات ممتعة

بإمكان الأطفال الانطلاق في عالم سحري مليء بالجولات الدوَّارة الكلاسيكية والحلقات المليئة بالتشويق خلال المهرجان، من جولة العجلة الدوَّارة الشاهقة وحتى لعبة «هابي باندا»، وسواها الكثير من الأنشطة.