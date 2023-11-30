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احتفالات عيد الاتحاد الـ 52.. في أبوظبي والعين

احتفالات عيد الاتحاد الـ 52.. في أبوظبي والعين
30 نوفمبر 2023 14:10

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، تطلق دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن المبادرة الترويجية «حياكم في أبوظبي» باقة فعاليات ترفيهية، حيث تسلط الضوء على تجارب متنوعة في العاصمة، تلبي تطلعات الزوار من أنحاء العالم.

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  • احتفالات عيد الاتحاد الـ 52.. في أبوظبي والعين
    احتفالات عيد الاتحاد الـ 52.. في أبوظبي والعين

 


وتتنوع الفعاليات بين الحفلات الفنية والأنشطة الترفيهية للعائلات والأصدقاء في أبوظبي والعين، ويقدم الفنانون حسين الجسمي وأحلام وبلقيس، حفلاً موسيقياً ضخماً على مسرح «الاتحاد أرينا» في أبوظبي غداً الجمعة، حيث يستمتع الحضور بباقة من أجمل الأغنيات الوطنية.

  • احتفالات عيد الاتحاد الـ 52.. في أبوظبي والعين
    احتفالات عيد الاتحاد الـ 52.. في أبوظبي والعين

 


ويجتمع في «ميدان العين» بمدينة العين، الفنانون عيضة المنهالي وديانا حداد وأصيل هميم وحمد العامري ليقدموا بعد غد السبت 2 ديسمبر، باقة أغنيات وطنية.

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