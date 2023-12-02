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الجسمي وأحلام وبلقيس.. يحتفون بـ «عيد الاتحاد» الـ 52

الجسمي خلال الحفل
2 ديسمبر 2023 14:48

أبوظبي (الاتحاد) 
ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ «عيد الاتحاد الـ 52»، وبتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن المبادرة الترويجية «حياكم في أبوظبي»، أحيا، الفنانون حسين الجسمي وأحلام وبلقيس، حفلاً غنائياً على مسرح «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، حيث شدوا وسط تفاعل كبير من الحضور بباقة من أجمل أغنياتهم الوطنية.

في ليلة استثنائية اجتمعت فيها مشاعر المحبة الوطنية والإنسانية والعاطفية، تغنى الجسمي وأحلام وبلقيس، في حب الوطن، مؤدين في ضمن فقراتهم النشيد الوطني، إلى جانب باقة من أغنياتهم الخاصة والشهيرة، حيث أدى الجسمي فقرته الغنائية بقيادة المايسترو سعيد كمال وفرقته الموسيقية، وتميز خلال الحفل بالعزف المنفرد على آلة البيانو للنشيد الوطني الإماراتي.

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وأعرب الجسمي عن اعتزازه بالمشاركة في احتفالية «عيد الاتحاد الـ 52» مع أحلام وبلقيس، وقال: «نهنئ دولة الإمارات، حكومة وشعباً، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. دام عز الدار وشعبها وكل مقيم على أرضها الطيبة.. أدام الله علينا وعليكم الأفراح والمسرات».

عيد الاتحاد
أحلام
بلقيس
حسين الجسمي
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