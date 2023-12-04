5 نصائح تجنبك شراهة الطعام خلال العطلات

أبوظبي (الاتحاد)

العطلات أوقات رائعة يجتمع فيها الأصدقاء وتتزاور العائلات وتمتلئ الموائد بالأطعمة الشهية، ولكن الإفراط في تناول الطعام له عواقب وخيمة، خاصة بالنسبة للمعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، وهنا نذكر بعض نصائح الأطباء لتجنب الإفراط في الطعام خلال العطلات، وفقاً لموقع «Everyday Health» الأميركي:



الروتين

يعتقد الأطباء أن الالتزام بتناول الوجبات ذاتها في الوقت ذاته كل يوم وعدم الانحراف عنه، من أفضل الطرق لتجنب الشراهة أثناء العطلات.



تجنب الدهون

يوصي الأطباء بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون ومنتجات الألبان، واستبدالها بالبروتينات الخالية من الدهون والكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة، والحبوب الكاملة الغنية بالألياف.



الأكل ببطء

يستغرق الأمر نحو 20 دقيقة حتى تصل رسالة إلى المخ مفادها أن المعدة ممتلئة، وخلال هذه الفترة إذا استمررت في الأكل ستتناول أكثر بكثير مما يحتاجه جسمك، لذا أبطئ المضغ واشرب الماء أثناء الأكل لتقلل من الطعام.



التخطيط

قبل ذهابك لتجمع عائلي، يمكنك تناول وجبة خفيفة صحية والحرص على شرب الماء بكثرة أثناء النهار، فهذا من شأنه أن يجعلك لا تفرط في تناول الطعام عند الوصول إلى موائد تجمع العائلات.



الصحبة

بدلاً من التركيز على الطعام استمتع بصحبة عائلتك وأصدقائك، وخُذ وقتاً لإجراء المحادثات أثناء الأكل، وبذلك ستأكل أقل وتستمتع بعطلتك أكثر.