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"ميتا" تشفّر الرسائل عبر "مسنجر" و"فيسبوك"

شعار تطبيقي فيسبوك ومسنجر
8 ديسمبر 2023 20:34

بدأت شركة "ميتا" بتشفير "كل المحادثات والمكالمات الشخصية على مسنجر وفيسبوك" من طرف إلى طرف، كما هي الحال على "واتساب"، لجعلها أكثر سرية.
وأفادت المجموعة العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي، في بيان، بأن هذا النوع من التشفير سيؤدي إلى جعل التبادلات على "مسنجر" و"فيسبوك" تتسم بالخصوصية وتوفر لها "مزيداً من السرية والأمان".
وأضافت المجموعة الأميركية "هذا يعني أن أحداً، بما في ذلك ميتا، لا يستطيع رؤية ما يجري إرساله أو قوله، إلا إذا اخترتم إبلاغنا بالرسالة".
وكان هذا الخيار متاحاً أصلاً لمستخدمي "مسنجر"، لكنّ الجديد أنه أصبح الخيار التلقائي الأول، كما هي الحال في خدمة المراسلة "واتساب" التي استحوذت عليها الشركة الواقعة في كاليفورنيا عام 2014.
وشمل التحديث أيضاً وظائف إضافية، منها القدرة على تعديل الرسائل والصور ذات الجودة الأعلى (الصور ومقاطع الفيديو).
وفي سبتمبر الماضي، ناشدت الحكومة البريطانية "ميتا" عدم اتخاذ أي إجراء من دون إرفاقه بتدابير "فاعلة" لحماية الأطفال من الاستغلال.
وتخشى وزارة الداخلية البريطانية أن يحول التشفير الكامل من دون تمكّن الشرطة من اكتشاف العنف ضد الأطفال الذي تتيحه لها حاليا القدرة على استعادة الرسائل.
وتقدّمت سلطات ولاية نيو مكسيكو الأميركية بدعوى قضائية على "ميتا" تتهم فيها "فيسبوك" و"إنستغرام" بأنهما "أرض خصبة" للأشخاص الذين يستهدفون الأطفال.

 

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المصدر: آ ف ب
ميتا
فيسبوك
مسنجر
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