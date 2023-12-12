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ياس تستقبل 2024 بثلوج متساقطة

ياس تستقبل 2024 بثلوج متساقطة
13 ديسمبر 2023 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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تستعد جزيرة ياس - أبوظبي لاستقبال عام 2024 بمجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية الفريدة، والباقات العائلية الحصرية، والتجارب والمغامرات التي تناسب الضيوف من جميع الأعمار والأذواق. ويرحب «مهرجان ياس الشتوي» بضيوفه في أرض العجائب الشتوية ضمن المتنزه الجنوبي، ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمتنزه الثلجي وفعالية إضاءة الشجرة يومياً والتجارب الترفيهية المباشرة، كما يمكن للعائلات قضاء أوقات فريدة مع أطفالهم خلال جولات الكرنفال ومشاهدة تساقط الثلوج يومياً في قلب جزيرة ياس.. كما يقضي الضيوف أوقاتاً مميزة في سوق الحرفيين، ويحصل الأطفال على نصيبهم من المرح في ورشة عمل سانتا، ويستمتع الجميع بلوحة فنية بديعة في سماء جزيرة ياس خلال أمسية رأس السنة، مع عرضين مذهلين للألعاب النارية.

جزيرة ياس
الشتاء
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