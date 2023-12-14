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6 وجهات «سفاري» في غابات الهند

بيريار
15 ديسمبر 2023 01:12

ترجمة: عزة يوسف
تتميز الهند بتنوع بيولوجي ثري، وهو السبب وراء رحلات «السفاري» الرائعة، حيث توجد أندر الحيوانات في العالم ومساحات كبيرة من الغابات الكثيفة والمستنقعات. ونذكر هنا بعض أفضل وجهات «السفاري» في الهند، وفقاً لجريدة Times of India:

جيم كوربت
هي واحدة من أقدم وأشهر الحدائق الوطنية في الهند، حيث تصطحبك رحلات «السفاري» إلى قلب الغابة لرؤية النمور المهيبة والفهود والفيلة، ونحو 600 نوع من الطيور.

رانثامبوري
تشتهر حديقة رانثامبوري بكثرة النمور، وتشاهد فيها خلال رحلات «السفاري» المناظر الطبيعية المتنوعة والغابات الكثيفة والنتوءات الصخرية.

كازيرانجا
هي واحدة من أكثر وجهات «السفاري» شعبية في الهند، حيث يمكنك رؤية الأفيال ووحيد القرن، وعدد من أندر الحيوانات والطيور في العالم، مثل النمر الأبيض والفلوريكان البنغالي.

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كانها
تشتهر هذه الحديقة بغابات الخيزران، وتُعد من أجمل غابات الهند حيث توجد النمور والفهود وغزال المستنقعات، وهي من أجمل الوجهات لرؤية الطيور في الهند.

سونداربانس
تُعد إحدى أفضل وجهات «السفاري» وأكثرها تميزاً، وهي غابة مانغروف فريدة معروفة بكثرة النمور التي تسبح وتصطاد في الماء، وموطن لتماسيح المياه المالحة وأنواع الطيور المختلفة.

بيريار
حديقة بيريار الوطنية مزيج من رحلات «السفاري» في الغابة، لا سيما رحلات القوارب، وهي تضم الكثير من الأفيال، وتُعد ضفاف نهر بيريار من أفضل الأماكن لمشاهدة قطعان الأفيال البرية أثناء ممارسة حياتها اليومية.

الهند
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