نيكولاس كيج يصوّر «2 Lord of War» في المغرب

محمد نجيم (الرباط)

من المنتظر أن يحل بالمملكة المغربية، بداية عام 2024، النجم الأميركي الشهير نيكولاس كيج، رفقة عدد كبير من التقنيين والممثلين، لمباشرة تصوير الجزء الثاني من فيلم (Lord of War)، «ملك الحرب»، الذي حقق، في جزئه الأول عام 2005 نجاحاً عالمياً باهراً، وحقق أكثر من 70 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ويشارك في الفيلم، إلى جانب نيكولاس كيج، كل من جاريد ليتو وبريجيت مويناهان وأسماء أخرى من نجوم السينما العالمية.

في تصريح أدلى به المنتج المغربي كريم الدباغ، خلال فعاليات مهرجان مراكش الدولي للسينما، قال «سنقوم بإنتاج الفيلم بكل ما نملك من تجربة سنوات طويلة في إنتاج وتصوير الأفلام العالمية على أرض المغرب، مضيفاً أن الشركة التي يديرها، ستنتج سلسلة من مشاريع أميركية وبريطانية في المغرب خلال الفترة القادمة».

وأشار الدباغ إلى أن طاقم الفيلم سيضم ما بين 400 و500 من ممثلين وتقنيين وكومبارس، من بينهم نحو 100 ممثل محترف من الولايات المتحدة وإنجلترا، وأضاف أن أعضاء الطاقم المغربي، من تقنيين ومصورين ومهندسين، أصبحوا يتمتعون بخبرة عالية خلال السنوات الأخيرة بفضل الأفلام الكبرى التي تم تصويرها بالمغرب، وبفضل المدارس العليا لتقنيات السينما التي فتحت أبوابها في المغرب وساهمت في تطوير قدرات هذا الجيل الشاب.

ويعمل المنتج المغربي كريم الدباغ، أيضاً على إنتاج سلسلة (Atomic) البريطانية، التي سيتم تصوير حلقات موسمها الأول بالكامل في المغرب ابتداء من مايو المقبل.

وأوضح الدباغ أن هناك موجة جديدة من المخرجين المغاربة الطموحين الذين يخوضون تجارب جديدة، واعتبر أن إحدى التحديات المقبلة تتمثل في إبرام صفقات إنتاج مشترك مع مزيد من الدول الأوروبية، خاصة النرويج وألمانيا.