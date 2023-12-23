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الترفيه

خالد عبد الرحمن.. يطرب جمهور «ليالي الوثبة»

خالد عبد الرحمن في حفل استثنائي بأولى أمسيات المهرجان (الصور من المصدر)
24 ديسمبر 2023 01:06

تامر عبد الحميد (أبوظبي)
وسط أجواء من الفن والطرب الأصيل، أحيا الفنان خالد عبد الرحمن أولى حفلات «ليالي الوثبة»، مساء أمس، ضمن فعاليات وأمسيات «مهرجان الشيخ زايد» الفنية، وأطرب الحضور بتأديته باقة من أغنياته الرومانسية الشهيرة. 
تقام حفلات «ليالي الوثبة» يوم السبت من كل أسبوع، تزامناً مع الأنشطة الفنية الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتمنح زوار المهرجان من أنحاء العالم، عيش أجواء ثقافية فنية ترفيهية بصحبة الأهل والأصدقاء.
كامل العدد
قدم خالد عبد الرحمن الحفل الذي رفع شعار «كامل العدد»، على المسرح الرئيسي في «مهرجان الشيخ زايد»، برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وأطرب جمهوره بمجموعة مميزة من الأغاني المفضلة لديهم، ليحظى الحضور بقضاء أمسية فنية رائعة.
إحساس مرهف
عبد الرحمن الذي لديه أكثر من 35 ألبوماً غنائياً، ولقبه الجمهور خلال مسيرته بألقاب فنية عدة، منها «ملك الفن»، «ملك الإحساس» و«مخاوي الليل»، أدى بإحساسه المرهف مجموعة من أغانيه الرومانسية والإنسانية التي لامست قلوب جمهور المهرجان، ومنها: «تقوى الهجر»، «شلون مغليك»، «عيني أنا بعينها»، «أنتِ أجمل»، و«بقايا جروح»، كما أدى باقة من أغنيات ألبوم «الحب الكبير». 
عزف على العود
وقد اشتهر عبد الرحمن بتلحين أغلب أغانيه بالإضافة لكتابة القصائد، وقدم خلال الحفل فقرة غنائية بمصاحبة آلة العود، وسط تفاعل كبير من الحضور على أنغام أغنيات «وش تبين»، «النسيان»، و«تقوى الهجر». 
وأعرب خلال الحفل عن سعادته بأن يفتتح حفلات «ليالي الوثبة» ضمن أمسيات وفعاليات «مهرجان الشيخ زايد» 2023، الفنية والتراثية، وسط أجواء الإمارات الشتوية الخلابة، مشيداً بالمهرجان الذي يحرص على تقديم جميع أنواع الفنون الشعبية والتراثية، ويجمع نخبة من الفنانين والموسيقيين من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم في حب الفن الأصيل. 

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أجمل الأوقات
وتمنح حفلات «ليالي الوثبة» فرصة للجمهور من زوار المهرجان للالتقاء مع عدد كبير من نجومهم المفضلين، لقضاء أجمل الأوقات وعيش أجواء من الثقافة والفن والطرب الأصيل في الهواء الطلق، وسط العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض الثقافية والترفيهية، التي تجمع شعوب العالم في ساحات وأجنحة وأقسام المهرجان المختلفة.
أجواء عائلية مذهلة
وتقدم ساحات وأقسام وأجنحة المهرجان للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية والفنية المذهلة والتي تناسب الفئات العمرية كافة، بالإضافة إلى فرصة للحصول على جوائز نقدية قيمة من خلال العديد من المسابقات، والتسوق من مجموعة كبيرة من المنتجات، بالإضافة إلى تجارب الطعام الجديدة في العديد من المطاعم المحلية والعالمية، التي تلبي تطلعات جميع الأذواق، ضمن أجواء عائلية حضارية ثقافية ترفيهية.
مختلف الثقافات 
ينظم «مهرجان الشيخ زايد»، المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، «حفلات ليالي الوثبة» على خشبة المسرح الرئيسي الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات الصوتية والإضاءة والديكور، ويحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، وتتنوع الحفلات بين التراثية والوطنية والفلكلورية، بما يناسب مختلف الأذواق والثقافات.

خالد عبد الرحمن
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الوثبة
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