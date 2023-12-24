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تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة تضرب أستراليا

رجل إطفاء يقاوم حريق غابة في أستراليا
24 ديسمبر 2023 16:39

شهدت أجزاء كبيرة من أستراليا موجة حارة، اليوم الأحد، الأمر الذي دفع السلطات للتحذير من زيادة احتمالات نشوب حرائق غابات في أجزاء كثيرة من ولاية أستراليا الغربية الشاسعة في البلاد.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، تحذيرات بخصوص الموجة الحارة في ولاية أستراليا الغربية والإقليم الشمالي المجاور وولاية كوينزلاند في الشرق، محذرة من أن درجات الحرارة في بعض المناطق قد تصل إلى نحو 45 درجة مئوية.
في بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية، أكبر ولايات البلاد، من المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 35 درجة مئوية اليوم الأحد، أي أكثر من خمس درجات فوق متوسط درجات الحرارة في شهر ​​ديسمبر، حسبما أظهرت بيانات الأرصاد الجوية.
وشهد شرق أستراليا حرائق هذا الشهر بسبب ظاهرة «النينيو»، وهي نمط مناخي تتسبب فيه درجات الحرارة الدافئة على غير العادة في المحيط الهادي في إحداث موجات حارة وأعاصير وجفاف وحرائق غابات.

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وقالت وكالة خدمات الطوارئ في ولاية أستراليا الغربية على موقعها الإلكتروني إن هناك أكثر من 20 حريق غابات مشتعلاً اليوم الأحد، بما في ذلك حريق خارج عن السيطرة قرب «بيمبرتون»، وهي بلدة يقطنها زهاء خمسة آلاف نسمة على بعد نحو 320 كيلومتراً جنوبي مدينة بيرث.
وذكر متحدث باسم إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ، في بيان، أن الإدارة تتوقع طقساً مؤاتياً لنشوب حرائق أكثر صعوبة اعتباراً من عصر اليوم الأحد، إذ ضربت موجة حارة وجافة مصحوبة برياح جزءاً كبيراً من الولاية، بما فيها العاصمة بيرث.
كما حذرت الإدارة من زيادة احتمالات نشوب حرائق في العديد من مناطق غرب أستراليا، وقالت إن أكثر من ألف من رجال الإطفاء شاركوا في مكافحة الحرائق على مستوى الولاية خلال الأيام الخمسة الماضية.
وشهد جزء كبير من الساحل الشرقي لأستراليا أمطاراً غزيرة، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من فيضانات ومن عاصفة رعدية شديدة في وقت متأخر اليوم الأحد في أجزاء من نيو ساوث ويلز، أكبر ولايات البلاد من حيث عدد السكان، وعاصمتها سيدني.

المصدر: رويترز
أستراليا
موجة حر
حرائق الغابات
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