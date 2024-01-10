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غادة عادل.. فتاة شعبية في «هيروشيما»

غادة عادل
11 يناير 2024 01:15

علي عبد الرحمن (القاهرة)

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تعاقدت الممثلة المصرية غادة عادل على بطولة فيلم «هيروشيما»، حيث تجسد فيه شخصية فتاة شعبية تحلم بالارتباط، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، حول شاب يسعى لتحقيق أحلامه وتوفير حياة كريمة له ولأسرته، وبسبب موقف ما تنقلب حياته رأساً على عقب، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، بطولة محمد ممدوح.
تنتظر غادة طرح فيلم «أهل الكهف»، الذي تجسد فيه شخصية الأميرة «جيسيكا»، التي تمثل الجانب السيئ وتضمر الشر لكل من حولها وتدخل في صراعات دموية معهم، والعمل مأخوذ من رواية الأديب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وهاجر أحمد.
وعلى الصعيد الدرامي تواصل غادة تصوير مشاهدها في مسلسل «حالة خاصة»، حيث تجسد شخصية سيدة مجتمع تتعرض مع مجموعة أشخاص لعدد من المواقف والمفارقات والمشاكل، تأليف وإخراج عبد العزيز النجار، بطولة طه الدسوقي، ونبيل علي ماهر.
كما تستعد غادة لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل «الجولة الأخيرة»، من ثماني حلقات، وتجسد شخصية زوجة داعمة لزوجها في حياته العملية، بعد أن يتعرض لحادث، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم الأحمدي، بطولة أحمد السقا، وأسماء أبو اليزيد.

غادة عادل
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