هاني وإيمان.. ضيفا «أحلام ألف ليلة وليلة» على «قناة أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف النجمة الإماراتية أحلام في الحلقة الخامسة من برنامج «أحلام ألف ليلة وليلة»، أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، ومُطربة دار الأوبرا المصرية إيمان عبد الغني، في أمسية فنية مُميزة تنبض بسحر الطرب المصري الأصيل بين الماضي والحاضر.تأخذ الفنانة أحلام المشاهدين، في الحلقة الخامسة من البرنامج الذي يُعرض كل سبت على قناة أبوظبي عند الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات، في رحلة شيقة تجمع بين سرد القصص الفنية والشخصية لمسيرة الفنانين هاني شاكر وإيمان عبد الغني، وسط أجواء غنائية تتناغم فيها أصوات الضيفين المصريين مع إبداعات النجمة أحلام.



عالم النجومية

ويروي هاني شاكر، خلال الحلقة، قصة انطلاقته الفنية المُبكرة في عالم النجومية، والتي بدأت مع اختياره من قبل المخرج الراحل أحمد بدرخان للعب دور سيد درويش في طفولته، حيث أدى شخصية عظيمة ومؤثرة في تاريخ الموسيقى العربية، كما يتحدث عن نشأته على حب الموسيقى، وشغفه بالألعاب الموسيقية بخلاف ألعاب الأطفال الأخرى التي لم تكن تستهويه على الإطلاق.كما يتحدث أمير الغناء العربي في هذه الأمسية المتميزة، عن أول إطلالة له على المسرح أمام الجمهور في حفل للفنانة القديرة فايزة أحمد، والتي قدّمه فيها العملاقان محمد سلطان ومحمد الموجي، مشيراً إلى أن بداية رحلته الفنية لم تشهد أي معاناة، بل على العكس كان محظوظاً بمواكبته معظم عمالقة الغناء المصري الذين رافقهم من وراء كواليس حفلاتهم وخلال تسجيل أغنياتهم.

ويقدم هاني شاكر عدداً من أشهر أغنياته خلال الحلقة، ومن بينها «حبيت معاك حياتي»، و«لسه بتسألي»، كما يروي قصة أغنية «كده بردو يا قمر»، والتي قدمها إلى جانبه العندليب عبد الحليم حافظ على المسرح.



عمالقة الطرب

من جانبها، تتحدث المطربة إيمان عبد الغني عن بداياتها الفنية وحبها للغناء الطربي من خلال غنائها لعمالقة الطرب المصري الأصيل، ومشاركاتها بحفلات دار الأوبرا المصرية التي كان لها الأثر الكبير في تشكيل شخصيتها الفنية، كما تقدم إيمان خلال الحلقة أغنية «حب إيه» التي تُعتبر أول أغنياتها الخاصة، وتشارك الغناء مع المطرب الكبير هاني شاكر في أغنية «مش حب وبس».فيما تشارك النجمة أحلام الفنان هاني شاكر في تقديم أغنيته الشهيرة «بحبك أنا»، كما ستنضم إلى ضيفيها على المسرح لغناء أغنية «عيون القلب».



أصالة الغناء العربي

يُذكر أن البرنامج الفني الموسيقي «أحلام ألف ليلة وليلة»، يُعتبر من أضخم البرامج الفنية على مستوى المنطقة العربية، ويجمع في مشهد واحد خلاصة الموروث الفني الذي يدمج أصالة الغناء العربي بالحداثة والتنوع في نسيج غنائي ثقافي وترفيهي مشوق.

ويستضيف البرنامج على مدى 13 حلقة مجموعة متميزة من أبرز الفنانين والنجوم العرب في العاصمة أبوظبي، ليسلط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية بهدف مد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، وليحتفي بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.