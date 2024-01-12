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الترفيه

«حديقة أم الإمارات».. وجهة عائلية بامتياز

«حديقة أم الإمارات».. وجهة عائلية بامتياز
13 يناير 2024 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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بالشراكة مع معرض «منار أبوظبي»، وفي إطار مبادرة «أبوظبي للفن العام»، تستضيف حديقة أم الإمارات مجسماً ضوئياً في «بيت الظل»، يقدم للزوار تجربة ضوئية فنية وسط الطبيعة متاحة لجميع الزوار حتى نهاية شهر يناير الجاري.
وأعلنت «حديقة أم الإمارات»، الوجهة الخضراء المفضلة في العاصمة أبوظبي، عن تنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية العائلية المميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، والتي تشمل الأنشطة الفنية والترفيهية المخصصة للزوار من جميع الأعمار، وتُقام هذه الفعاليات يومي 12 و13 يناير الجاري.
وتوفر فعالية «سوق الحديقة» يومي الجمعة والسبت، لزوار الحديقة التنزه على طول الممشى، حيث تنتظرهم مجموعة واسعة من المأكولات المحلية والعالمية، إلى جانب السلع اليدوية، والأنشطة الترفيهية والعروض الأدائية المدهشة.
فيما تتاح للزوار فرصة للقاء الطيور الجارحة وأنواع مختلفة من الزواحف ضمن عروض حظيرة الحيوانات المؤقتة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع التقاط الصور وطرح أسئلتهم واستفساراتهم على أخصائي العناية بالحيوانات.
وتستضيف منطقة العشب الكبرى مجموعة متنوعة من الأنشطة، منها جلسة اللياقة البدنية للأطفال، لتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي وممارسة الأنشطة البدنية، مع إمكانية الاستمتاع بعرض البالونات والفقاعات.
ويمكن للمهتمين بالزراعة المشاركة في ورشة «عمل الزراعة وحديث الاستدامة» بالتعاون مع «Plant-head»، للتعرف على الممارسات المستدامة المختلفة وكيفية تشجيع الممارسات البيئية السليمة.
أما محبو الأفلام فهم على موعد للاستمتاع بمشاهدة أفلامهم المفضلة في الهواء الطلق ضمن فعالية «سينما في الحديقة»، حيث يتم عرض الفيلم الشهير «بيضاء الثلج والأقزام السبعة»، وفيلم «ريو - الجزء الثاني».

حديقة أم الإمارات
أبوظبي
الإمارات
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