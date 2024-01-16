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بوم كليمنتيف.. لمسة فرنسية في معرض «أفلام أبوظبي»

بوم كليمنتيف.. لمسة فرنسية في معرض «أفلام أبوظبي»
17 يناير 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد) 

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أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، أكبر مهرجان للثقافة الشعبية في المنطقة، انضمام الممثّلة الفرنسية بوم كليمنتيف لقائمة النجوم المشاركين في نسخة أبوظبي التي تنطلق الشهر المقبل.. يرتكز المعرض الذي يُقام ضمن شراكة استراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، على إرث غني يمتد على مدى 12 عاماً من الاحتفاء بالأفلام والإنتاج التلفزيوني والخيال العلمي والأنيمي والمانجا والألعاب والقصص المصورة والمقتنيات.
ويشهد المسرح الرئيس للمعرض حلقات نقاشية مع المشاهير، وجلسات مجتمعية، بينما يمكن للزوار الاستمتاع في ساحة المهرجان بعروض ترفيهية حية وأنشطة موسيقية، إضافة للقرية اليابانية المقرر إطلاقها هذا العام.

معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة
أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
الأفلام
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