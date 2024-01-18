توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ألماني

أُوقف نجم هوليوود أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ في جنوب ألمانيا، الأربعاء، بسبب عدم تصريحه للجمارك عن ساعة ثمينة كانت معدة للبيع، بحسب ما أفادت السلطات الجمركية الألمانية.

وقال توماس مايستر، الناطق باسم الجمارك، إن الممثل الأميركي- النمساوي، البالغ 76 عاماً، الذي وصل إلى ألمانيا آتياً من الولايات المتحدة، قد يتمكن من مواصلة رحلته، لكن سيتعين عليه ترك ساعته في ميونيخ.

وقد بدأت إجراءات جنائية بتهمة الاحتيال الضريبي ضد الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا.

وقال مايستر إنه كان ينبغي على شوارزنيغر التصريح عن الساعة للجمارك ودفع ضريبة عنها لأنها ستبقى في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية التي كشفت أولاً ما حصل، فإن البطل السابق لأفلام "ترمينايتر" أراد طرح هذه الساعة الباهظة للبيع في مزاد الخميس، خلال حفل عشاء في منتجع "كيتزبوهيل" النمساوي الشهير للتزلج.

خلال هذه الأمسية، ستُطرح أعمال فنية وقطع ثمينة للبيع وسيعود ريع المبيعات لدعم مشاريع مناخية مختلفة لنجم هوليوود.