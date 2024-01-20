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الترفيه

مي كساب.. ممرضة «العتاولة»

المغنية والممثلة المصرية مي كساب
20 يناير 2024 20:10

سعيد ياسين (القاهرة)
تواصل المغنية والممثلة المصرية مي كساب حضورها الرمضاني الذي بدأته قبل سنوات، من خلال مسلسل «العتاولة»، في 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حول صراع بين شقيقين، وتجسد فيه مي شخصية ممرضة يتم طلاقها من الشقيق الأكبر الذي يترك الحي وينتقل إلى مكان آخر هرباً من المشاكل التي تطارده.
يشارك في بطولة العمل أحمد السقا وطارق لطفي وزينة وباسم سمرة وصلاح عبدالله وحنان يوسف، وتأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.
وقالت مي إنها تتفاءل بعرض أعمالها خلال موسم رمضان، حيث حققت نجاحاً لافتاً من خلالها، بداية بمسلسل الست كوم «تامر وشوقية» بأجزائه الخمسة، ومروراً بـ«كريمة كريمة»، و«خاص جداً» و«سرايا عابدين» و«أحلام سعيدة»، و«عايزة أتجوز»، و«لأعلى سعر»، وانتهاءً بـ«جعفر العمدة».
كما تواصل مي حضورها السينمائي من خلال عمل بعنوان «فيلم ذعر»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية، وتجسد فيه شخصية مطربة، تقرر الاتجاه إلى التمثيل.
وكشفت كساب عن أنها لم تكن تفكر في التمثيل إلى أن رشحها الأديب إبراهيم عبد المجيد لتجسد دوراً مهماً في مسلسل مأخوذ عن روايته «لا أحد ينام في الإسكندرية»، بعد أن شاهدها في كليب «شيل ده من ده».

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