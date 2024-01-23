بعد الإمارات والسعودية.. «أم كلثوم والعصر الذهبي» على مسرح البحرين الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد مسرح البحرين الوطني ليلتين طربيتين عربيتين على التوالي، من خلال عرض المسرحية الغنائية «أم كلثوم والعصر الذهبي»، التي تسلط الضوء على مسيرة «كوكب الشرق» وعصرها الغني بالشخصيات الفنية، وذلك يومي 25 و26 يناير الجاري.

تتكون الأغاني الحية التي يقدمها العرض من مجموعة منتقاة من أغاني أم كلثوم الشهيرة، التي ترصد صعود أم كلثوم منذ كانت طفلة تصحب والدها للغناء في الموالد، إلى أن أصبحت «سيدة الغناء العربي»، وهذا العرض يشمل التمثيل والاستعراض والرقص والموسيقى وأصوات غنائية مختلفة، ويهدف إلى إحياء التراث العربي وتاريخ الأغنية العربية وتعريف العالم بحضارتهما، وهي أول مسرحية من هذا النوع يتم تقديمها إلى العالم.

كانت المسرحية الغنائية حلم المنتجة والكاتبة السعودية منى خاشقجي، حيث قامت بعرض المسرحية الغنائية مسبقاً على أحد أعرق المسارح اللندنية عام 2020 ولاقت نجاحاً باهراً، مما شجعها على عرضها بمسارح مختلفة بالعالم العربي، حيث عُرضت في دبي أوبرا عام 2022، وبمسرح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» بالظهران في السعودية عام 2023.

وقالت المنتجة والكاتبة السعودية منى خاشقجي «أشعر بأنني مؤتمنة على التراث العربي والسعودي، ومهمتي نقله إلى الأجيال الجديدة في العالمين العربي والغربي، فنحن مازلنا نعيش على محبة أم كلثوم، وقصتها تُستحق أن تروى من جديد، بداية من التعلق بالإرث والجذور، إلى الانفتاح على الشرق والغرب، بهدف التعريف بالتراث الشرقي الغني».

وأشادت خاشقجي بفريق العمل وأبطاله الذي يقدم هذه المسرحية للجمهور البحريني للمرة الأولى، موضحة أن العمل يقدم مغنية الأوبرا لبانا القنطار في دور أم كلثوم في مرحلة نضجها.