"تيفان لوّل" يتألق على قناتَي "الإمارات" و"ياس"

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عن عرض برنامج المسابقات الترفيهي الثقافي "تيفان لوّل"، مباشرة من "مهرجان الشيخ زايد" بمنطقة الوثبة في أبوظبي الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. ويُعرض البرنامج على قناتي الإمارات وياس يومي السبت والأحد من كل أسبوع من الساعة 7:00 - 9:00 مساءً.

ويعتبر "تيفان لول" أكبر برنامج تلفزيوني للمسابقات في موضوع التراث الإماراتي، حيث حظيت الحلقتان الأولى والثانية من البرنامج الذي يتضمن مجموعة من المسابقات التراثية المتنوعة والمناسبة لمختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية، بمشاركة عدد كبير من زوار المهرجان من المواطنين والمقيمين وسياح الدولة، إضافة إلى مشاهدي قناة الإمارات الذين شاركوا في مسابقات البرنامج عبر الرسائل النصية القصيرة SMS.

وشهد "تيفان لول" الذي يقدمه خلفان الكعبي وسليم المنهالي وحميد المزيني منافسة قوية بين المشاركين والمتابعين للفوز بجوائز البرنامج النقدية التي تتجاوز قيمتها 250 ألف درهم إماراتي في كل حلقة، إلى جانب فرصة الفوز بالسحب الشهري للفوز بسيارة. إذ يهدف البرنامج إلى تعزيز حفظ الموروث التراثي الشعبي ونقله للأجيال بكل فخر، والتعريف بكنوز التراث الإماراتي وقيمته، والإضاءة على قدرة الإنسان الإماراتي على صنع الحياة والحضارة بتلك الحرفية والمهارة والجودة والفن، فضلاً عن التعريف بالألعاب الشعبية التراثية من خلال المسابقات المتنوعة والحرف اليدوية وسواها.

ويشار إلى أن "قناة الإمارات" تعرض إلى جانب برنامج "تيفان لول" 3 برامج أخرى تسلط الضوء على مهرجان الشيخ زايد في موسمه الحالي، هي "صباح الإمارات" الذي يُقدم للمشاهدين مجموعة تقارير عن المهرجان من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 10:00 - 11:30 صباحاً، وبرنامج "ساعة مساء" المسائي الذي يختص بتغطية الفعاليات التي تقام في الدولة ومن بينها مهرجان الشيخ زايد من الاثنين الى الجمعة من الساعة 6:00 - 7:00 مساءً، إلى جانب سلسلة الأفلام الوثائقية الخاصة بتغطية "جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي" الذي يُبث بعد الإعلان عن نتائج المسابقة.

ويأتي عرض قناتي الإمارات وياس لبرنامج "تيفان لول" في إطار مواكبة شبكة أبوظبي للإعلام لفعاليات "مهرجان الشيخ زايد" وتغطيتها اليومية الشاملة والمتميزة لفعالياته عبر مختلف منصاتها الإعلامية، بوصفها الشريك الإعلامي للحدث الذي انطلق في 17 نوفمبر الماضي ويستمر لغاية 9 مارس المقبل.