«الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة».. 10 تجارب ترفيهية مع «الأبطال»

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، برنامجاً حافلاً يتضمن 10 فعاليات وأنشطة وتجارب ترفيهية خلال دورة عام 2024، التي تُقام من 9 -11 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك. ويوفر المعرض «مقابلة النجوم»، منصة تفعالية لخوض تجارب ترفيهية تناسب مختلف الأعمار، حيث يمكن للزوار عيش لحظات لا تُنسى برفقة أبطالهم ومشاركتها مع عائلتهم وأصدقائهم. وتتيح منطقة مقابلة النجوم فرصة مقابلة المشاهير وممثلي الأصوات المفضلين لديهم.



أشهر الأسماء

تجمع دورة معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة لعام 2024 عدداً من الأسماء الشهيرة، بينها: إيناكي جودوي وتاز سكايلر «ون بيس»، جيمس وأوليفر فيلبس «هاري بوتر»، بوم كليمنتيف «جارديانز أوف ذا جالاكسي»، تيمويرا موريسون «ستار وورز»، فرانك ويلكر وبيتر كولين «ترانسفورمرز»، وتروي بيكر «ذا لاست أوف أس».



نادي المبدعين

يحظى الزوار بفرصة لقاء مبدعي أشهر شخصيات القصص المصورة والتعرف عليهم في «نادي مبدعي القصص المصورة»، إلى جانب مجتمع من محبي هذا العالم وشخصياته. وتتضمن الدورة الحالية مجموعة من أشهر الفنانين، بينهم ستيف مكنيفن «مارفل سيفيل وور وأولد مان لوجان ونيو أفنجرز»، إيفان ريس «جرين لانترن، وتين تايتنز وسوبرمان»، مارك بروكس «باتمان وإمورتال إكس مين وفانتاستيك فور»، ستيفن سيغوفيا «إكس مين، ستار وورز، كابتن مارفل»، كارلو باجولايان «هالك، باتمان آند روبن وإلكترا»، والفنان الرقمي كودي عبدو والمعروف باسم بوس لوجيك «الأعمال الفنية الرقمية من مارفل ودي سي».



القرية اليابانية

تلبي القرية اليابانية، التي أضيفت حديثاً إلى دورة هذا العام، مختلف تطلعات عشاق الرسوم المتحركة الراغبين بعيش تجربة تجمع أنشطة يابانية تقليدية وعصرية، ما يوفر تجربة ثقافة بوب يابانية حقيقية في المعرض.



ممشى الفنانين

يتيح «ممشى الفنانين» دعم الفنانين المحليين والإقليميين، واستكشاف أعمالهم وإبداعاتهم الأصلية. ويشكل «ممشى الفنانين» جزءاً أساسياً من المعرض، حيث يلتقي فيه العديد من الفنانين في المنطقة لاستعراض أحدث أعمالهم واستقبال طلبات الزوار والتواصل مع الناشرين.



عروض ترفيهية

يستضيف فستيفال بلازا عروضاً ترفيهية حية لـ3 أيام مفعمة بالمرح، وتتضمن عروضاً حية لفرق موسيقية ومنسقي أغاني، بالإضافة إلى عروض ومسابقات رقص، وتحدي الكوسبلاي. ويستمتع الأحبة الصغار في منطقة الأطفال، التي تحتوي على زحليقة وترامبولين ومنطقة مُجهزة خصيصاً للعب، بالإضافة إلى نشاط قفز البنجي ومساحة للأعمال اليدوية.



كوسبلاي

تتحول الشخصيات المفضلة من عالم الرسوم المتحركة والألعاب والقصص المصورة والأفلام والبرامج التلفزيونية إلى حقيقة على يد المعجبين الشغوفين خلال معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة. ويمكن للزوار التقاط صور مميزة مع شخصياتهم المفضلة، وتتضمن عروض الكوسبلاي هذا العام موكباً خاصاً للشخصيات بالإضافة إلى تحدي الكوسبلاي.



ساحة الألعاب

تشكل ساحة الألعاب مركزاً لألعاب الفيديو والبطولات والتحديات ومتاجر التجزئة وتكنولوجيا الترفيه. وسيكون عشاق الألعاب على موعد مع عام آخر من البطولات شديدة التنافسية والجوائز النقدية والمنتجات الحصرية في منطقة الألعاب، ويمكن للزوار خوض تجارب الألعاب الجديدة واختبار أحدث تقنيات الألعاب.



مقابلات المشاهير

تشكل المنصة الرئيسة لمعرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، وجهة لعشاق الثقافة الشعبية والذين يجمعهم شغف مشترك بالقصص المصورة والأفلام والبرامج التلفزيونية والرسوم المتحركة والألعاب. وتتيح المنصة حضور جلسات حوارية ومقابلات مع الفنانين، وجلسات تفاعلية ونقاشات، والتواصل مع أشخاص شغوفين بالمجال وصانعي أفلام وممثلين ملهمين ومبدعي محتوى الرسوم المتحركة.



مقتنيات حصرية

يوفر المعرض منتجات ومقتنيات حصرية محدودة الإصدار، تتضمن مجسمات وقصصاً مصورة وبطاقات تداول وقمصان.