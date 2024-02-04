أريام تطرب جمهور «الظفرة» بالنغم الأصيل

الظفرة (الاتحاد)

وسط أجواء من الفن والطرب الأصيل، والحضور الجماهيري الغفير، أحيت الفنانة أريام، أمس الأول، أمسية غنائية ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان الظفرة المقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، والذي يستمر حتى 8 فبراير الجاري.

فور صعود الفنانة أريام، التي تتميز بصوت دافئ ومعبر، على مسرح الفعاليات المقام في سوق الظفرة التراثي المصاحب للمهرجان، الذي يحتضن الطرب الأصيل على أنغام الموروث الشعبي، استقبلها الحضور بترحيب كبير، حيث قدمت مجموعة من أغانيها التي يفضلها الجمهور ويتفاعل معها بما يجسد لحن الموروث في أمسيات مهرجان الظفرة العامرة بالفن والإيقاع الطربي الذي يعانق الفنون التراثية الشعبية. وتقام «أمسيات الظفرة الغنائية» يوم السبت من كل أسبوع، في الهواء الطلق، ووسط أجواء من التراث والثقافة والفن والطرب الأصيل، حيث تقدم ساحات وأقسام وأجنحة المهرجان للزوار العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التراثية والثقافية والتعليمية والترفيهية، والتي تناسب الفئات العمرية كافة، لتمنح الجمهور من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم، عيش أجواء مميزة بصحبة الأهل والأصدقاء. وقد حرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على تنوع وتعدد الفعاليات والأنشطة والأمسيات لإرضاء الأذواق كافة لتغطي مساحة واسعة من اهتمامات جميع الزوار، حيث يعتبر المهرجان ملتقى للاستمتاع بالأجواء التراثية والثقافية والفنية، ووجهة ثقافية تراثية سياحية وترفيهية لكل أفراد الأسرة.