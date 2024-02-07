«زايد العليا لأصحاب الهمم».. دعم وتمكين

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

وسط إقبال كبير من مختلف الجنسيات، تتواصل فعاليات «مهرجان الشيخ زايد»، بكثير من التألق في منطقة الوثبة بأبوظبي، حيث يستقطب الزوار لخوض تجارب تفاعلية ممتعة، والتعرف على ما تركه الأجداد من موروث حضاري ومبادرات إنسانية مجتمعية، عبر العديد من الورش التعليمية والمعارض الفنية والمسابقات.

يُشكل المهرجان منصة لدعم العديد من الجهات والمؤسسات، فاتحاً باب الدعم والترويج لبرامجها، ومن المؤسسات التي تشارك للمرة الأولى، «زايد العليا لأصحاب الهمم»، والتي تشكل إضافة نوعية إلى ساحته.



عروض آسرة

تتزين منصة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالأعمال الفنية والإبداعية، ضمن أجواء احتفالية في الهواء الطلق، منها عروض آسرة للأداء والاستعراضات، والتي تضفي مشاعر إيجابية على الزوار الذين يعيشون تجارب من زمن الأسلاف، ويطلعون على أسلوب حياتهم قديماً في الفرجان والمدن، حيث يجوب الزوار الأسواق القديمة وأزقتها الضيقة مروراً بمختلف الساحات، ما يضفى الحيوية والحماس على مختلف الفعاليات.

حياة كريمة

حضور بارز لجناح المؤسسة الذي يشكل إضافة نوعية للمهرجان، في ظل إقبال كبير من الزوار على منتجات أصحاب الهمم وإبداعاتهم ورسوماتهم الرائعة على الحقائب والأكواب، ما يسهم في تمكين أصحاب الهمم وإبراز إنجازاتهم، وتوفير الفرص التي تسهم في دعمهم وتعزيز دمجهم المجتمعي، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وإشراكهم في عملية التنمية المستدامة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع.



دعم وتمكين

تذكر إسراء كيلاني، مشرفة جناح «زايد العليا لأصحاب الهمم» أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في تمكين ودمج منتسبيها في سوق العمل، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، وإبرامها مذكرت تفاهم واتفاقيات مع الشركات الوطنية الحكومية والخاصة لمنح أصحاب الهمم فرصاً وظيفية تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، وتهيئة الفرص لهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، كونهم من الطاقات الفاعلة والفئات المؤثرة بقوة في الناتج المحلي، والتنمية المستدامة.

وأشادت إسراء كيلاني، بدعم المهرجان للمؤسسة، مشيرة إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من الزوار على الحقائب والشموع، والتي يرجع ريعها لأصحاب الهمم.

قهوة تخصصية

ويستقبل الشاب «الباريستا» هزاع المحيربي زوار الجناح من مختلف الجنسيات، ليقدم لهم مشروب القهوة ضمن مشروع «كافية النحلة» The Bee Cafe، مؤكداً أنه سعيد بالمشاركة والتعامل مع الزوار، حيث إن هذه التجربة أكسبته عدة مهارات ومكنته من التعامل مع مختلف الأعمار. وقال إنه يقدم أنواعاً عدة وخيارات واسعة من أطيب أنواع القهوة التخصصية منها «اسبريسو، أمريكانو، كباتشينو، سولتد كاراميل، لاتيه، بيكولو، فلايت وايت، سبانش لاتيه، سبانش كورتادو، وكورتادو».



«فَرَحات والعائلة»

اهتماماً بالأعمال الفنية والإبداعية، تضم منصة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في “مهرجان الشيخ زايد”، ملصقاً لمسرحية «فَرَحات والعائلة»، في خطوة للترويج لهذا العمل المسرحي الذي يشارك فيه عدد من الفنانين من أصحاب الهمم، ويقوم ببطولته النجم المصري محمد هنيدي مع عدد من الفنانين، منهم محمد ثروت، محمد أسامة، أوس أوس، ياسر الطوبجي، إيمان السيد، والمسرحية تأليف وإخراج نادر صلاح الدين.



أول مقهى من نوعه

«كافيه النحلة» أو The Bee Cafe، هو أول مقهى من نوعه في الإمارات بإدارة أصحاب الهمم، يمثل نموذجاً حياً وتطبيقاً فعلياً لحملة «كُن التغيير»، التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتي تهدف إلى زيادة فرص العمل لأصحاب الهمم على الصعيدين الوطني والدولي، وهذا أول مقهى يضم أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، والذين تلقوا تدريباً تخصصياً لتأهيلهم وحصولهم على شهادة دولية في صناعة القهوة التخصصية، من خلال مذكرة تفاهم أبرمتها المؤسسة مع شركة «كافنيد» المتخصصة.