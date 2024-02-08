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"غوغل" تطلق أداة جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي

شعار غوغل مع عبارة الذكاء الاصطناعي
8 فبراير 2024 22:26

أعلنت شركة "غوغل"، اليوم الخميس، إطلاق نسخة جديدة من تطبيقها "بارد" المخصص للهواتف الذكية والقائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، أطلقت عليها اسم "جيميناي" (Gemini)، بالإضافة إلى واجهتها الأكثر تقدماً حتى الآن "ألترا 1.0".
وأوضحت المجموعة، في بيان، أن هذا التطبيق الجديد الذي سيكون قابلاً للتنزيل على نظام "أندرويد" ويمكن استخدامه بواسطة تطبيق "غوغل" على نظام "آي أو إس" ("آبل")، "خطوة أولى مهمة في تصميم برنامج مُساعِد حقيقي قائم على الذكاء الاصطناعي".
وأشارت "غوغل" مثلاً إلى أن بإمكان سائق سيارة أن يلتقط صورة لإطار سيارته المثقوب ويطلب من "جيميناي" تعليمات حول كيفية تبديله. كذلك يستطيع مستخدم أن ينشئ، بفضل التطبيق، تعليقاً على صورة التقطها.
وسيتوافر من خلال تطبيق "جيميناي" عدد من وظائف مساعد غوغل الصوتي، من بينها إجراء المكالمات أو التحكم بالأجهزة الذكية.
يتوافر تطبيق "جيميناي" اعتباراً من الخميس في الولايات المتحدة وسيصبح متاحاً للاستخدام بدءاً من الأسبوع المقبل "في مزيد من الدول" باللغات الإنكليزية واليابانية والكورية.
وأشار ناطق باسم "غوغل" إلى أن التطبيق غير قابل للتنزيل حالياً في أوروبا. كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت أخيراً على تشريع جديد لتنظيم الذكاء الاصطناعي هو الأول من نوعه في العالم.
في الموازاة، أطلقت غوغل، اليوم الخميس، خيار "جيميناي أدفانسد" Gemini Advanced المدفوع الذي يتيح ولوج إصدار "ألترا 1.0" الأكثر تقدماً من نموذجها اللغوي الذي يمكّن المستخدم من إنشاء محتوى عند الطلب باللغة اليومية.
يُباع برنامج "جيميناي أدفانسد" في 150 دولة، باشتراك شهري قدره 19,99 دولاراً أميركياً في الولايات المتحدة.
يتضمن "جيميناي أدفانسد" وظيفة "دويت إيه آي" Duet AI التي كانت أساساً تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة أو إعادة كتابة رسائل البريد الإلكتروني أو المستندات أو جداول البيانات.
من خلال جعل استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ممكنًا لبرامجها مثل البريد الإلكتروني "جي ميل" Gmail أو "مستندات غوغل" Google Docs أو "غوفل ميت" Google Meet، تطمح المجموعة إلى مزاحمة برامج "مايكروسوفت"، منافسِتها الأبرز في مجال الذكاء الاصطناعي.
تتيح "مايكروسوفت"، بفضل واجهتها "كوبايلوت" Copilot، استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كمساعد في استخدام البرامج مثل "آوتلوك" Outlook (رسائل البريد الإلكتروني) أو "وورد" Word (معالجة النصوص) أو "تيمز" Teams (منصة التواصل).
وأطلقت "مايكروسوفت"، أمس الأربعاء، إصداراً جديداً مريحاً أكثر من "كوبايلوت".

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