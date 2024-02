ختام «الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة» اليوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عاش جمهور العاصمة أبوظبي تجربة ترفيهية استثنائية، ورحلة في عوالم أفلام الأبطال الخارقين والقصص المصورة وألعاب الفيديو والأنيمي والمانجا، في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (MEFCC)، الذي يختتم فعالياته اليوم، بعد ثلاثة أيام من المتعة، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبشراكة استراتيجية مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

منصة إبداعية

وفّر المعرض منصة فنية إبداعية، وسط حضور جماهيري لافت من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، ومن كل الأعمار، تضمن أنشطة ترفيهية جذابة، بدءاً من لقاء النجوم، حيث تمكن الزوار من مقابلة المشاهير في عالم القصص المصورة، ونادي مبدعي القصص المصورة، ونجح عشاق هذا النوع من الفن في توجيه طلبات لأعمال فنية خاصة بهم، إضافة إلى ممشى الفنانين الذي يضم فنانين محليين وإقليميين ناشئين ومعروفين، يعرضون ويبيعون أحدث أعمالهم، وساحة الألعاب، التي كانت بمثابة ساحة منافسة بين محبي الألعاب والتحديات.

مشاهير القصص المصورة

وشهد معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (MEFCC)، استضافة 3 شخصيات من المشاهير وممثلي الأصوات ومبدعي القصص المصورة الذين شاركوا في المهرجان، واستعرضوا تجاربهم في عالم صناعة المحتوى عبر أفلام الأبطال الخارقين والقصص المصورة، حيث انضم في نسخة المهرجان هذا العام الممثل تاز سكايلر، الذي تمّ ترشيحه لجائزة أوليفيه، واشتهر بتأدية دور «سانجي» الملقّب بـ«الساق السوداء» في مسلسل (One Piece).

كما انضم النجم إيناكي جودوي الذي يلعب دور «مانكي دي لوفي» في فيلم واقعي مقتبس من الأنيمي، الذي تدور أحداثه حول قراصنة قبعة القش الذين يبحثون عن كنز (One Piece)، بالإضافة إلى الممثلة بوم كليمنتيف التي أدت دور «مانتيس» في فيلم (Guardians of the Galaxy)، وتروي بيكر، المؤدي الصوتي الأميركي الذي اشتهر بدور جويل في لعبة الفيديو (The Last of Us)، إلى جانب استضافة الممثل وفنان الأداء الصوتي والمغني الياباني «شو هايامي» الذي أدى خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 40 عاماً، العديد من الأدوار الطيّبة منها (الأب ريمينغتون، وماكسيميليان جينيوس، ونيكولاس د. وولفوود)، إلى جانب تجسيده الشخصيات المضطربة منها (سوسوكي آيزن، وموراكي كازوتاكا، وإنريكو ماكسويل، وجين، بطل League of Legends).

برازيلي أسطوري

وحظي زوار المعرض بفرصة مقابلة مبدع القصص المصوّرة البرازيلي الأسطوري «إيفان ريس»، الذي يُعرف بكونه أحد أعظم الفنانين والأكثر تقديراً في هذا المجال، وقد عمل حصرياً مع (DC Comics)، لما يناهز العقدين من الزمن، حيث صنع عدداً من أهمّ وأشهر القصص المصوّرة منها (Green Lantern، وAquaman، وSuperman، وBlackest Night وBrightest Day ، Justice League).

متاحف خارقة

وتحت عنوان «المتاحف الأميركية الخارقة»، نظّمت السفارة الأميركية في أبوظبي، تجربة ترفيهية تفاعلية «ثلاثية الأبعاد»، باستخدام أحدث النظارات التكنولوجية في هذا المجال، والتي أتاحت للزوار خوض رحلة في عوالم المتاحف الأميركية وأبرز معالمها، وحول هذه المشاركة عبّر جاي تريلور المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية في أبوظبي، عن سعادته بالمشاركة في المعرض الفني الثقافي الأضخم «الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة»، الذي يجمع في العاصمة أبوظبي نجوم العالم في مجال القصص المصورة والأبطال الخارقين، وعاشقي الكوسبلاي وألعاب الفيديو لخوض تجربة ترفيهية فريدة من نوعها، لافتاً إلى أن تجربة «المتاحف الخارقة»، تعاونت فيها السفارة الأميركية في أبوظبي مع شركات عالمية، لتنفيذها تقنياً وفنياً بطريقة عالمية لكي يستمتع بها زوار المعرض.

القرية اليابانية

استحدث معرض «الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة» في نسخته لهذا العام، «القرية اليابانية» التي قدمت تجارب تقليدية يابانية، منها اليوكاتا والأوريغامي وفن الخط اليدوي والعروض الحية.

عروض «الكوسبلاي»

تحولت الشخصيات المفضلة من عالم الرسوم المتحركة والألعاب والقصص المصورة والأفلام إلى حقيقة على يد المعجبين الشغوفين بتحدي الشخصيات، خلال معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، وتمكن الزوار من التقاط صور مميزة مع أبطالهم المميزين، إلى جانب تنفيذ ممشى لعروض الكوسبلاي لأبرز الأبطال الخارقين.