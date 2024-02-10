انطلاق الدورة الأولى لمهرجان بغداد السينمائي

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان بغداد السينمائي وسط حضور عربي كبير.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا الافتتاح في سينما المنصور، الممثلة المصرية إلهام شاهين والممثل الكويتي محمد المنصور والممثلة العراقية سهى سالم.

تحمل الدورة، التي تستمر حتى 14 فبراير الجاري، اسم المخرج العراقي محمد شكري جميل (86 عاما) الذي تسلم في حفل الافتتاح جائزة إنجاز العمر "تثمينا لمنجزه الثري على مدى عقود".

كما كرم المهرجان بالجائزة ذاتها الممثلين العراقيين قاسم الملاك وسامي قفطان.

وقال أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار إن "كثيرا من الأحداث كانت لتغيب وتنسى وتذهب أدراج الرياح لولا حضور السينما، فالسينما تأريخ وعلم وفن وذوق وجمال. ولهذا، تتسابق كبرى المدن وأرقى المدن لإقامة هذه المهرجانات وهذه المسابقات".

وأضاف أن "بغداد الآن تحتضن هذا المهرجان الكبير بحضور قامات السينما وأيقونات الجمال".

يعرض المهرجان، الذي تنظمه نقابة الفنانين العراقيين بالتعاون مع دائرة السينما والمسرح، 11 فيلما روائيا طويلا و16 فيلما روائيا قصيرا و10 أفلام وثائقية و11 فيلما للرسوم المتحركة من نحو 14 دولة إضافة إلى 10 أفلام عراقية منتجة حديثا ضمن قسم (فضاءات سينمائية جديدة).

وافتتح الفيلم السوداني (وداعا جوليا) للمخرج محمد كردفاني، وبطولة إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة، عروض المهرجان.