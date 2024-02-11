أمراض جلدية تسبب اضطرابات النوم

عزة يوسف (القاهرة)

أثبتت الدراسات أن نصف الأشخاص المصابين بأمراض جلدية، مثل الصدفية أو التهاب الجلد التأتبي، يعانون عدم القدرة على النوم الجيد ليلاً، مما يؤثر بدوره على إنتاجيتهم وأدائهم في العمل، حيث إن الأعراض مثل الحكة والألم والوخز تجعل الراحة أمراً بعيد المنال، مما يسبب اضطرابات النوم التي بدورها تؤثر على الأداء البدني والعقلي أثناء العمل.

يقول الأطباء إن قلة النوم تتسبب في زيادة التوتر، والذي يؤدي إلى تفاقم الأعراض والمزيد من الحكة في الليل. إلا أن العلاج الصحيح يمكن أن يساعد في كسر هذه الحلقة المفرغة. ولذلك، يوصي الأطباء بالمتابعة مع طبيب مختص لتقليل الأعراض أو السيطرة على المرض.

وذكر موقع «Everyday Health» الأميركي، أنه يمكن لعادات النوم الجيدة أن تساعد الذين يعانون من الأمراض الجلدية على تحسين صحتهم وحياتهم اليومية، مثل خلق بيئة مريحة وهادئة وخالية من المحفزات، وعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.