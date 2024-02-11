غادة عادل تخشى الشخصيات الجريئة

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة المصرية غادة عادل، عن أنها تخوض المنافسة الرمضانية المقبلة بمسلسل كوميدي بعنوان «لانش بوكس»، وقالت إنها بدأت تصوير مشاهدها في العمل المستوحى من مسلسل «Good Girls» الأميركي، من 30 حلقة، ويناقش الفرق بين السيدات المتزوجات والعازبات وما يتعرضن له في حياتهن اليومية. تعترف غادة بأنها رغم مشوارها الفني الذي يمتد لأكثر من 25 عاماً، إلا أنها ما زالت تشعر بالخوف من التمثيل وتقديم الشخصيات الجريئة، وأن المسؤولية أمام الجمهور تجعلها في قلق دائم، لكنها لا تشعر بهذا القلق عندما تقدم عملاً كوميدياً، ولكن أثناء تقديم الأدوار الجريئة والجادة تجد نفسها دائماً في قلق وخوف من ردة فعل الجمهور.

وأضافت أن ما جذبها للعمل أنه كوميدي، وأنها ستكثف جهودها في الأعمال الكوميدية خلال الفترة المقبلة، بسبب قلة مشاركاتها في هذا النوع، حيث كان آخرها فيلم «البطة الصفراء»، وأدت خلاله شخصية زعيمة عصابة، وفي الدراما مسلسل «أحلام سعيدة». وأشارت غادة إلى أن يناير الماضي شهد عرض تجربة جديدة لها بدراما المنصات الرقمية وهو مسلسل «حالة خاصة» من 10 حلقات.

وقالت غادة إنها تعاقدت على المشاركة في فيلم «هيروشيما»، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وبطولة محمد ممدوح، والمقرر تصويره خلال فبراير الجاري.

كما تعاقدت أيضاً على بطولة فيلم «ماما حلوة»، فيما تنتظر عرض فيلم «أهل الكهف»، بطولة خالد النبوي، وتجسد خلاله شخصية أميرة تعيش قصة حب.