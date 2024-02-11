الإثنين 12 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

غادة عادل تخشى الشخصيات الجريئة

غادة عادل تخشى الشخصيات الجريئة
12 فبراير 2024 01:47

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة المصرية غادة عادل، عن أنها تخوض المنافسة الرمضانية المقبلة بمسلسل كوميدي بعنوان «لانش بوكس»، وقالت إنها بدأت تصوير مشاهدها في العمل المستوحى من مسلسل «Good Girls» الأميركي، من 30 حلقة، ويناقش الفرق بين السيدات المتزوجات والعازبات وما يتعرضن له في حياتهن اليومية. تعترف غادة بأنها رغم مشوارها الفني الذي يمتد لأكثر من 25 عاماً، إلا أنها ما زالت تشعر بالخوف من التمثيل وتقديم الشخصيات الجريئة، وأن المسؤولية أمام الجمهور تجعلها في قلق دائم، لكنها لا تشعر بهذا القلق عندما تقدم عملاً كوميدياً، ولكن أثناء تقديم الأدوار الجريئة والجادة تجد نفسها دائماً في قلق وخوف من ردة فعل الجمهور.
وأضافت أن ما جذبها للعمل أنه كوميدي، وأنها ستكثف جهودها في الأعمال الكوميدية خلال الفترة المقبلة، بسبب قلة مشاركاتها في هذا النوع، حيث كان آخرها فيلم «البطة الصفراء»، وأدت خلاله شخصية زعيمة عصابة، وفي الدراما مسلسل «أحلام سعيدة». وأشارت غادة إلى أن يناير الماضي شهد عرض تجربة جديدة لها بدراما المنصات الرقمية وهو مسلسل «حالة خاصة» من 10 حلقات.
وقالت غادة إنها تعاقدت على المشاركة في فيلم «هيروشيما»، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وبطولة محمد ممدوح، والمقرر تصويره خلال فبراير الجاري.
كما تعاقدت أيضاً على بطولة فيلم «ماما حلوة»، فيما تنتظر عرض فيلم «أهل الكهف»، بطولة خالد النبوي، وتجسد خلاله شخصية أميرة تعيش قصة حب.

غادة عادل
آخر الأخبار
مكتوم بن محمد
علوم الدار
مكتوم بن محمد: في القمة العالمية للحكومات يلتقي أهمّ القادة وألمع العقول في الإمارات لاستشراف المستقبل
اليوم 09:39
حالة الطقس المتوقعة على الدولة
علوم الدار
حالة الطقس المتوقعة على الدولة
اليوم 09:30
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
علوم الدار
تنبيه من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس
اليوم 08:53
تراجع أسعار النفط
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 08:26
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي
اليوم 08:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©