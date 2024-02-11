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كوميديا ارتجالية في الاتحاد أرينا

كوميديا ارتجالية في الاتحاد أرينا
12 فبراير 2024 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

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بعرض كوميدي ارتجالي يعود النجم العالمي تريفور نواه إلى أبوظبي، ويقدم لجمهوره عرضين مميزين في السادسة والنصف والحادية عشرة من مساء الثامن والعشرين من فبراير الحالي. 
ويقدم تريفور الحفلين في الاتحاد أرينا- جزيرة ياس ضمن جولته العالمية الحالية «أوت أوف ذا ريكورد»، التي تشمل 28 مدينة عبر الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وجهات دولية مهمة.. ويعد تريفور واحداً من أنجح رموز الارتجال في العالم، وقدم برنامج «ذا دايلي شو» الحائز على جائزة إيمي لمدة سبع سنوات، كما قام بكتابة وإنتاج وتمثيل 12 عرضاً كوميدياً خاصاً، بينها فيلم «آي ويش يو داز» الذي رشح لجائزة إيمي، كما حصل فيلمه الخاص السابق «تريفور نواه: ابن باتريشيا» على جائزة «إن إيه إيه سي بي ايمدج» لأفضل عرض متنوع، بالإضافة إلى ترشيحه لجائزة جرامي.

الاتحاد أرينا
أبوظبي
جزيرة ياس
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