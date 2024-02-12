معالم الإمارات.. وجهة السينما العالمية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

وفرت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية بيئة جاذبة لصناعة الأفلام العالمية، ضمن استراتيجية خاصة بالصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال الجهات المتخصصة في صناعة المحتوى، وتمكنت بفضل هذه الجهود في جذب عدد من مشاريع أشهر منتجي ومخرجي وممثلي هوليوود وبوليوود، لتصوير أفلامهم في الإمارات بمواقعها السياحية المختلفة، ومواقع التصوير المتطورة والاستديوهات المجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى خدمات احترافية وتسهيلات تصويرية مقدمة من «twofour54»، و«إيمج نيشن أبوظبي»، و«لجنة أبوظبي للأفلام»، و«لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني».

طبيعة خلابة

بفضل ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متطورة ووجهات طبيعية خلابة وتضاريس متنوعة وأماكن سياحية وكثبان رملية ساحرة، أهّلتها لأن تكون وجهة مفضلة للسينما العالمية، حيث اتخذ صناع «الفن السابع» من أنحاء العالم، من معالم سياحية شهيرة وأماكن ترفيهية، مواقع مهمة لتصوير أفلامهم ضمن أجوائها الشتوية الخلابة، ما جعل الإمارات تؤكد مكانتها كمركز رائد في صناعة السينما.

أفلام هوليوود

ومن أبرز الأفلام الهوليوودية التي تم تصوير مشاهدها في الإمارات، أجزاء من سلسلة الفيلم الشهير «مهمة مستحيلة» (Mission Impossible)، للنجم العالمي توم كروز، حيث تم تصوير الجزء الجديد من السلسلة، وهو «مهمة مستحيلة: الحساب الميت - الجزء الأول» وعُرض عام 2023، وتم تصويره بعض مشاهده في أبوظبي بمبنى مطار زايد الدولي وصحراء ليوا، وهي المرة الثانية التي يقع فيها الاختيار على أبوظبي لتصوير مشاهد من السلسلة، وذلك بعد التجربة الناجحة لتصوير مشهد القفز بالمظلة في فيلم «مهمة مستحيلة: السقوط»، والذي حقق نجاحاً كبيراً عام 2018، كما تم تصوير بعض مشاهد الجزء الرابع عام 2011 في برج خليفة بدبي.

مغامرة ملحمية

وبعدما جرى تصوير المغامرة الملحمية والفيلم الحائز الأوسكار «كثيب» (Dune)، في صحراء ليوا بأبوظبي على مدار 11 يوماً بمشاركة فريق متنوع من المواهب المحلية والدولية، وبدعم من لجنة أبوظبي للأفلام، و«twofour54»، عاد طاقم عمله إلى العاصمة الإماراتية لتصوير جزئه الثاني الذي من المقرر أن يعرض هذا العام، وتظهر صحراء ليوا الذي صورت فيها مشاهد الفيلم على مدار شهر تقريباً، كموقع مثالي لتصوير الكوكب الرملي الشهير «أراكيس».

أشهر الأفلام

الممثل الأيرلندي العالمي بيرس بروسنان - الشهير بأدواره في سلسلة «جيمس بوند»، صور أحدث أفلامه «غريبو الأطوار» (The Misfits)، في صحراء العين ودبي، وعدد من مواقع أبوظبي المتنوعة منها جزيرة السعديات وكورنيش أبوظبي ومتحف اللوفر.

واجتمع نجوم سلسلة أفلام الأكشن الشهيرة «السرعة والغضب» (fast and furious)، لبطله فان ديزل، لتصوير الجزء السابع في أبوظبي، في كل من قصر الإمارات وأبراج الاتحاد، واتخذ صناع فيلم «تحت الأرض 6» (6Underground)، لبطله رايان رينولدز والذي عُرض عام 2019، من متحف اللوفر أبوظبي وأبراج الاتحاد أبرز أماكن تصوير أغلب مشاهده، كما صور الممثل العالمي براد بيت تصوير مشاهد فيلمه «آلة الحرب» (War Machine)، في أبوظبي. وصور الممثل جاكي شان فيلمه «فانجارد» (vanguard)، الذي عُرض عام 2020، في كل من دبي مول وداون تاون دبي، فيما صور صناع الجزء الثالث من «Star Trek Beyond» بطولة كريس باين، في دبي، بأبراج بحيرات جميرا وفندق أتلانتس النخلة.

أفلام بوليوود

وحرص صناع الأفلام البوليوودية على تصوير أغلب أفلامهم في الإمارات، ومنهم «فيكرام فيدا»، الفيلم الذي يُعتبر أحدث الإنتاجات السينمائية الهندية التي تم تصويرها في أبوظبي، وشاروخان الذي صور فيلميه «هابي نيو يير» و«زيرو» في دبي، فيما صور أبطال فيلم «ساهو» لـ برابهاس عام 2019 في جزيرة ياس والسعديات أبوظبي، بينما صور سلمان خان عدداً من أفلامه الشهيرة في أبوظبي، منها: «سباق 3»، و«بهارات» و«تايجر زيندا هاي»، الذي تم تصوير مشاهدها في كل من قصر الإمارات وياس فايسروي أبوظبي ونيشن تاورز ومركز أبوظبي الوطني للمعارض وحلبة مرسى ياس، إلى جانب فيلم «ديشوم» - dishoom لـ فارون داوان وجون أبراهام، الذي تم تصويره في جزيرة ياس وأبرز أماكنها الترفيهية مثل «فيراري وورد» و«ياس ووتر وورلد».

جولة سينمائية

استضافت لجنة أبوظبي للأفلام نخبة من أبرز المخرجين ومنتجي الأفلام ومدراء مواقع التصوير من بوليوود، منهم: تاني باسو وفيشنو فرادان وشيل كومار وماهيش راماناثان ونيشانت بيتي وشيباشيش ساركار وأنيرودا روي شودري وفيشنو فرادان إندوري وبريندا إندوري، للقيام بجولة شملت عدداً من أبرز المعالم ومواقع التصوير التي تحتضنها العاصمة أبوظبي، وجاءت هذه الجولة بالتعاون مع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي في خطوة تهدف إلى تعزيز أواصر العلاقة بين السينما الهندية ولجنة أبوظبي للأفلام، وتضمنت الجولة زيارة أبرز مواقع الإنتاج في أبوظبي، منها استوديوهات «twofour54»، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ومتحف اللوفر أبوظبي، وقصر الإمارات، وعدد من أبرز وجهات جزيرة ياس الترفيهية، منها عالم فيراري، وياس ووتروورلد، ووارنر براذرز.