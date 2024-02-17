الأحد 18 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

سويفت تتبرّع لعائلة امرأة قُتلت في كانساس سيتي

تايلور سويفت (أ ف ب)
18 فبراير 2024 00:47

نيويورك (أ ف ب) 

تبرعت تايلور سويفت أمس الأول، بمبلغ 100 ألف دولار لعائلة المرأة التي قُتلت في حادث إطلاق نار وقع في مدينة كانساس سيتي هذا الأسبوع، على هامش الاحتفالات بفوز فريق كرة القدم الأميركي المحلي في مباراة سوبر بول.
عبر موقع أُنشئ لجمع تبرعات لعائلة إليزابيث لوبيز غالفان، تم التبرّع بمبلغي 50 ألف دولار باسم نجمة البوب التي تجمعها علاقة حب بأحد لاعبي «كانساس سيتي تشيفز»، وأكد أحد المقربين من تايلور هذه المعلومة لمجلة «فرايتي» المتخصصة.
وفي منشور أرفق بأحد التبرّعين، قدمت سويفت «تعازيها الحارة» لمقتل المرأة.
وتتواجد تايلور سويفت حالياً في أستراليا لإحياء سلسلة من الحفلات ضمن جولتها العالمية «ذي ايراس تور».
وقد جمعت صفحة التبرعات التي تم إنشاؤها الخميس الماضي، نحو 250 ألف دولار حتى منتصف نهار أمس الأول الجمعة.
وأدى إطلاق النار الذي اندلع قرب محطة قطار كانساس سيتي مع اقتراب الاحتفال من نهايته إلى إصابة 22 شخصاً بينهم عدد كبير من الأطفال.

كانساس سيتي
تايلور سويفت
آخر الأخبار
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
الرياضة
تشافي: قرار الرحيل أشعل برشلونة!
اليوم 09:01
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
الرياضة
سان جيرمان.. «الفارق 14»!
اليوم 08:52
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
الرياضة
مصر ترفع عدد المشجعين في الملاعب
اليوم 08:45
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز مدينة أكابولكو المكسيكية
اليوم 08:24
جانب من المساعدات الإماراتية على متن السفينة تمهيداً لإرسالها إلى غزة (وام)
الأخبار العالمية
مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لـ«الاتحاد»: دعم سخي من الإمارات لمساعدة المتضررين في غزة
اليوم 00:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©