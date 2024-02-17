سويفت تتبرّع لعائلة امرأة قُتلت في كانساس سيتي

نيويورك (أ ف ب)

تبرعت تايلور سويفت أمس الأول، بمبلغ 100 ألف دولار لعائلة المرأة التي قُتلت في حادث إطلاق نار وقع في مدينة كانساس سيتي هذا الأسبوع، على هامش الاحتفالات بفوز فريق كرة القدم الأميركي المحلي في مباراة سوبر بول.

عبر موقع أُنشئ لجمع تبرعات لعائلة إليزابيث لوبيز غالفان، تم التبرّع بمبلغي 50 ألف دولار باسم نجمة البوب التي تجمعها علاقة حب بأحد لاعبي «كانساس سيتي تشيفز»، وأكد أحد المقربين من تايلور هذه المعلومة لمجلة «فرايتي» المتخصصة.

وفي منشور أرفق بأحد التبرّعين، قدمت سويفت «تعازيها الحارة» لمقتل المرأة.

وتتواجد تايلور سويفت حالياً في أستراليا لإحياء سلسلة من الحفلات ضمن جولتها العالمية «ذي ايراس تور».

وقد جمعت صفحة التبرعات التي تم إنشاؤها الخميس الماضي، نحو 250 ألف دولار حتى منتصف نهار أمس الأول الجمعة.

وأدى إطلاق النار الذي اندلع قرب محطة قطار كانساس سيتي مع اقتراب الاحتفال من نهايته إلى إصابة 22 شخصاً بينهم عدد كبير من الأطفال.