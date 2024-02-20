ياس تحتفي بـ«حقّ الليلة»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفالية مجتمعية بمناسبة «حقّ الليلة» التي تشكل عادةً إماراتية تقليدية تُقام ليلة النصف من شعبان كل عام، تنتظر زوار جزيرة ياس في أبوظبي السبت المقبل، ويشكل الأطفال الذين لا تتعدّى أعمارهم 15 عاماً أبطال الاحتفالية، ولا يتطلب الأمر منهم سوى ارتداء الزي الإماراتي التقليدي ومن ثم البدء في جمع الحلوى من المتاجر المشاركة في حقائب ملونة جميلة منسوجة ومصممة خصيصاً للفعالية.. وترسخ المناسبة التي ينتظرها الصغار كل عام، وما يصاحبها من احتفالات، الموروث الثقافي والاجتماعي في نفوس الأجيال الجديدة، ما يدعم في النهاية جهود تعزيز الهوية الوطنية.