الأربعاء 21 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ياس تحتفي بـ«حقّ الليلة»

ياس تحتفي بـ«حقّ الليلة»
21 فبراير 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"تريندز" و"معهد الدبلوماسية الثقافية" ينظمان مؤتمراً حول الدبلوماسية الحديثة في عصر العولمة
بلووم القابضة تطلق مجمع سيفيل السكني في أبوظبي

احتفالية مجتمعية بمناسبة «حقّ الليلة» التي تشكل عادةً إماراتية تقليدية تُقام ليلة النصف من شعبان كل عام، تنتظر زوار جزيرة ياس في أبوظبي السبت المقبل، ويشكل الأطفال الذين لا تتعدّى أعمارهم 15 عاماً أبطال الاحتفالية، ولا يتطلب الأمر منهم سوى ارتداء الزي الإماراتي التقليدي ومن ثم البدء في جمع الحلوى من المتاجر المشاركة في حقائب ملونة جميلة منسوجة ومصممة خصيصاً للفعالية.. وترسخ المناسبة التي ينتظرها الصغار كل عام، وما يصاحبها من احتفالات، الموروث الثقافي والاجتماعي في نفوس الأجيال الجديدة، ما يدعم في النهاية جهود تعزيز الهوية الوطنية.

حق الليلة
الإمارات
شعبان عبدالرحيم
أبوظبي
الأطفال
آخر الأخبار
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
اقتصاد
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
20 فبراير 2024
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
مشاركة كبيرة تنتظر «مروح» و«جنانة» للمحامل الشراعية
الرياضة
مشاركة كبيرة تنتظر «مروح» و«جنانة» للمحامل الشراعية
اليوم 12:00
جوارديولا: هالاند أخرس المنتقدين
الرياضة
جوارديولا: هالاند أخرس المنتقدين
اليوم 11:58
أوراق من الدولار الأميركي
اقتصاد
هبوط الدولار بعد تراجع عوائد السندات العالمية
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©