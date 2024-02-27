«أسبوع أبوظبي للكوميديا» ينطلق في مايو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت لايف نيشن الشرق الأوسط، انطلاق أسبوع أبوظبي للكوميديا الذي تنظمه بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وجزيرة ياس بين 18 و26 مايو المقبل في «الاتحاد أرينا». ويشارك في الفعالية نخبة من النجوم العالميين والصاعدين الذين يقدمون مجموعة من عروض الكوميديا الاستثنائية، ليصطحبوا الجمهور في رحلة إلى عالم المرح والفكاهة.

وتستضيف الفعالية عدة عروض وفعاليات مميزة في الإمارات، وتعتزم إتاحة الفرصة للجمهور في أبوظبي لمشاهدة مجموعة من مواهب الكوميديا المعروفين على مستوى العالم، بمن فيهم عزيز أنصاري، وتوم سيغورا. وسيتم الإعلان عن مجموعة ثانية من أساطير الكوميديا قريباً، مما يوفر تجربة استثنائية على مسرح «الاتحاد أرينا».

وقال جيمس كريفن، رئيس شركة لايف نيشن في منطقة الشرق الأوسط: يسرّنا المشاركة في تنظيم أسبوع أبوظبي للكوميديا، فعالية المرح والفكاهة الجديدة في العاصمة الإماراتية، تأكيداً على التزامنا بتوفير أفضل العروض الترفيهية لمجتمع أبوظبي. وتشهد الفعالية مشاركة مجموعة من أبرز الأسماء في عالم الكوميديا، حيث يقدمون تجارب لا تُنسى لعشاق الضحك والمرح من مختلف أنحاء المنطقة.

ومن الفنانين الذين أكدوا مشاركتهم في الفعالية:

عزيز أنصاري، ممثل ومخرج وكاتب ومؤد كوميدي حائز العديد من الجوائز. واشتهر من خلال أدائه لشخصية توم هافرفورد في المسلسل الكوميدي الناجح «حدائق ومنتزهات» على قناة إن بي سي، ويستعد لتقديم عرض مميز في «الاتحاد أرينا» يوم 18 مايو المقبل.

توم سيغورا، ممثل وواحد من أبرز الأسماء في عالم الكوميديا، يقدم عرضه في أسبوع أبوظبي للكوميديا يوم السبت 25 مايو. ويشتهر بعروضه على شبكة نتفلكس، مثل «بول هوغ» و«ديسجريسفول»، و«موستلي ستوريز».