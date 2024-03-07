«مسلسلات عائلية» تغزو دراما رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

يشهد عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية التي تُعرض خلال شهر رمضان، مشاركة عائلية من أبناء وأشقاء وأقارب ممثلين ومؤلفين ومخرجين ومنتجين، ليمتد حضورهم من التمثيل إلى التأليف والإخراج والإنتاج.



أبناء

يعود محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام، إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 3 أعوام، حيث يلعب بطولة «كوبرا»، قصة وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد، نجل المؤلف محمود أبو زيد، صاحب أفلام «العار» و«الكيف» و«جري الوحوش» و«البيضة والحجر» وسواها.

ويشارك أحمد السقا، نجل صلاح السقا، مخرج ومؤسس مسرح العرائس وحفيد المطرب عبده السروجي، في مسلسل «العتاولة» مع طارق لطفي وزينة وباسم سمرة ومي كساب، وإخراج أحمد خالد موسى. كما يقوم ياسر جلال، نجل المخرج الراحل جلال توفيق، ببطولة «جودر/ ألف ليلة وليلة» مع نور وياسمين رئيس. ويلتقي الممثل الشاب نور النبوي للمرة الأولى مع والده خالد النبوي في مسلسل «إمبراطورية ميم»، إخراج محمد سلامة، وتستعين روجينا بابنتها مريم أشرف زكي لتشاركها بطولة مسلسل «سر إلهي»، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وهي المرة الثانية التي تظهر معها بعد مسلسل «ستهم».

أما عمر رياض، فيشارك مع والده محمد رياض في مسلسل «قلع الحجر»، إخراج حسني صالح، وهو ما يتكرر مع شادي رمزي الذي يشارك مع والده هاني رمزي في «من دون مقابل»، مع داليا البحيري وإخراج جمال عبدالحميد.

وتشارك جميلة عوض، ابنة المخرج عادل عوض والممثلة راندا، في مسلسل «لانش بوكس» مع غادة عادل، وتجسد فيه شخصية شقيقتها الصغرى، وتعود من خلاله إلى التمثيل بعد غياب 3 أعوام منذ شاركت مع يسرا في «حرب أهلية» عام 2021.

وتشارك ناهد السباعي، ابنة المخرج مدحت السباعي والمنتجة ناهد فريد شوقي، في مسلسل «محارب» مع حسن الرداد، ويشارك فيه تامر عبدالمنعم، نجل الكاتب الصحفي محمد عبدالمنعم، ومحمود عمرو محمود ياسين، وملك أحمد زاهر. ويشارك أحمد مجدي، نجل المخرج مجدي أحمد علي، في بطولة مسلسل «سر إلهي»، وتشارك حلا شيحة ابنة الفنان التشكيلي أحمد شيحة في «إمبراطورية ميم»، الذي يشارك فيه أيضاً محمد محمود عبدالعزيز، وإلهام صفي الدين ابنة شقيقة إلهام شاهين.

وتشارك منى أحمد زاهر، وأحمد خالد صالح في «من دون سابق إنذار» مع آسر ياسين وعائشة بن أحمد.



أشقاء

وتشارك الشقيقتان وفاء وأيتن عامر في مسلسل «من دون مقابل» مع هاني رمزي، كما تشاركان في «جودر/ ألف ليلة وليلة»، وتشارك مي سليم شقيقة ميس ودانا حمدان في «سر إلهي».

ويتعاون كل من شيرين وخالد دياب في تأليف مسلسل «أشغال شقة» لهشام ماجد وأسماء جلال، وفي الوقت الذي تشارك فيه مي محمد الغيطي في «مسار إجباري»، تشارك شقيقتها ميار الغيطي في «صيد العقارب» مع غادة عبدالرازق.

وفي «عتبات البهجة» ليحيى الفخراني وجومانة مراد، عن قصة لإبراهيم عبدالمجيد وإخراج مجدي أبو عميرة، يشارك عدد من أبناء المشاهير، بينهم وفاء صادق ابنة المخرج الراحل عادل صادق، وهنادي مهنى ابنة الموسيقار هاني مهنى، سيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل شقيق منتج العمل جمال العدل.



مخرجون

يتولى أحمد الجندي، نجل الممثل محمود الجندي، إخراج «الكبير أوي 8» لأحمد مكي، كما قام الجندي بالإشراف على ورشة الكتابة للمسلسل، ويخرج إسلام خيري، نجل الأديب خيري شلبي، على مسلسل «جودر/ألف ليلة وليلة»، وأحمد جلال، نجل المخرج نادر جلال «بيت الرفاعي» لمصطفى شعبان، وخالد الحلفاوي، نجل نبيل الحلفاوي «كامل العدد 2» لدينا الشربيني، وأحمد سمير فرج، نجل المصور والمخرج سمير فرج، يُخرِج «المداح 4» لحمادة هلال، ونادين محمد خان لإخراج «مسار إجباري».