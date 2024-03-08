طيار ومساعده ينامان أثناء رحلة جوية

أفاد تقرير، صادر عن الوكالة الوطنية لسلامة الطيران في إندونيسيا، أن طيارين ناما أثناء رحلة داخلية في نهاية يناير الماضي، من دون أن يتسبب ذلك في أي حادث.

وفي 25 كانون يناير، نام طيار ومساعده في وقت واحد على متن طائرة من نوع إيرباص "ايه 320" لمدة 28 دقيقة تقريباً، خلال رحلة من سولاويسي في شمال إندونيسيا إلى العاصمة جاكرتا، وفق التقرير الأولي صادر عن الوكالة.

دعت الوكالة، شركات الطيران إلى تعزيز الضوابط في قمرة القيادة وضمان حصول أفراد الطواقم على قسط كافٍ من الراحة قبل كل رحلة.

هذا التقرير، الذي اطلعت عليه وسائل إعلام اليوم الجمعة، نُشر على موقع الوكالة على الإنترنت في نهاية فبراير.

وقال التقرير إن أحد الطيارين لم يحصل على قسط كاف من الراحة في الليلة التي سبقت الرحلة، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى سلسلة من الأخطاء الملاحية، لكن المسافرين الذين بلغ عددهم 153 راكبا وأربع مضيفات خرجوا سالمين من هذه الرحلة التي استمرت ساعتين وخمساً وثلاثين دقيقة.

بعد حوالى نصف ساعة من الإقلاع، طلب قائد الطائرة من مساعده إذناً بالراحة لبعض الوقت، وهو ما حصل عليه. وتابع التقرير أن الأخير تولى، بعد ذلك، قيادة الطائرة، لكنه استسلم بدوره للنعاس.

بعد ثمان وعشرين دقيقة من آخر إرسال مسجل، استيقظ الطيار وأدرك أن مساعده كان نائما وأن الطائرة لم تكن على المسار الصحيح. وذكر التقرير أنه أيقظ زميله على الفور، وأجاب على مكالمات من جاكرتا وصحّح مسار الرحلة.

وهبطت الطائرة بسلام بعد الحادث.