«شبكة أبوظبي الإذاعية» تعلن دورتها الرمضانية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «شبكة أبوظبي الإذاعية» التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام عن دورتها الرمضانية الجديدة، والتي تضم باقة متنوعة من البرامج والفقرات الدينية والاجتماعية والترفيهية والمسابقات التي تعكس طابع الشهر الفضيل وقيمه السمحة والنبيلة.

وتنسجم الباقة الرمضانية، التي ستُبث على أثير إذاعات «القرآن الكريم» و«إمارات أف أم» و«ستار أف أم»، والتطبيقات الرقمية التابعة لها، مع أهداف استراتيجية الشبكة بتقديم محتوى تفاعلي وترفيهي يلبي تفضيلات واهتمامات المُستمعين من مختلف الفئات العمرية.



«رمضان مشاعر وشعائر»

تحت شعار «رمضان مشاعر وشعائر»، خصّصت إذاعة القرآن الكريم 20 برنامجاً وفقرات متنوعة لشهر رمضان المبارك، تضم برامج مباشرة، أبرزها برنامج «صباح الذاكرين» الذي يهدف إلى ترسيخ منظومة القيم الإنسانية والاجتماعية والدينية من خلال حواراته البنّاءة من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 - 9:30 صباحاً بتوقيت الإمارات، وبرنامج «فاعل خير» الذي يُعرض من الاثنين إلى الخميس من الساعة 1:00 - 2:00 بتوقيت الإمارات، و«إمارات الخير» من الساعة 2:30 3:30 ظهراً بتوقيت الإمارات يومي الثلاثاء والخميس، وبرنامج «يستفتونك» الذي يطرح فيه الجمهور أسئلة فقهية وشرعية يجيب عنها نخبة من العلماء والفقهاء، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ويُبث من الاثنين إلى الخميس من الساعة 4:30 5:30 مساءً، وبرنامج «يا باغي الخير» من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:30 10:30 ليلاً، ويُبث برنامج «في رحاب القرآن» كل جمعة من الساعة 2:30 3:30 عصراً.

وتشمل الفقرات والبرامج المسجّلة على إذاعة القرآن الكريم: «قصتي مع القرآن» الذي يقدمه المذيع محمد الحوسني، و«مفاهيم صححها رسول الله» ويشرح البرنامج بعض المفاهيم التي صححها رسول الله مع صحابته رضوان الله عليهم، ويقدمه الدكتور عمر شاكر الكبيسي، بالإضافة إلى برنامج «روائع بلاغية» ويشرح آيات القرآن بشكل مبسط ويسير مع الدكتور عمار إبراهيم. كما تبث دراما مسجلة بعنوان «بيتنا في رمضان» وهي نصائح توعوية موجهة للأطفال مع هلال خليفة والطفل زايد الحوسني، وفقرة «دقائق صحية» من تقديم الدكتورة فرحانة بن لوتاه، بالإضافة إلى الفتاوى الشرعية المترجمة بالعربية والإنجليزية، والأوردو، بالتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مع بث العديد من الفقرات الدينية والاجتماعية المتنوعة طوال الشهر الفضيل.

«إمارات أف أم»

خصّصت إذاعة «إمارات أف أم»، 14 برنامجاً وفقرة إذاعية، من بينها 5 برامج رئيسة لشهر رمضان: «صباح رمضان» و«خير الإحسان»، و«هلا بالصيام»، و«سهارى»، وبرنامج «المشوار» من تقديم أحمد العبيدلي ومحمد الهاشمي ووليد سراب، ويبث من الاثنين إلى الجمعة من 9:30 11:30 ليلاً.

ويتضمن برنامج «صباح رمضان»، الذي تقدمه بدور أحمد، ويُبث من الإثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 9:30 صباحاً، فقرات «رمضان نورنا» و«صحتك تهمنا»، و«بلاد الخير»، و«رمضان تي في»، و«قصة اليوم». ويتضمن برنامج «هلا بالصيام»، وهو من تقديم شمس السعدي، ويُبث من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 2:00 3:00 مساءً، 4 فقرات هي «أجمل ما فينا» الخاصة بتنمية الذات وتحفيز الروح الإيجابية، فقرة «سالفة» التي تروي نوادر القصص من حياة الشعوب والأدب الشعبي، فقرة «عساكم بخير» التي تستضيف طبيب مختص للحديث عن العادات الصحية والنفسية في رمضان، وفقرة الحكم والأقوال الإيجابية «قرّب الفطور».

وخصصت إذاعة «إمارات أف أم»، برنامج «خير الإحسان» لجمع التبرعات للحالات الإنسانية، ويبث من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 4:00 5:00 مساءً. أما برنامج «سهارى» فيتم تقديمه ضمن خيمة رمضانية لقاءات منوعة، يقدمه منصور الغساني، ويُبث كل خميس وجمعة وسبت من الساعة 11:00 ليلاً 12:30 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى برنامج «المجلس» مع بدور المرزوقي كل اثنين وثلاثاء وأربعاء.

وتضم الدورة الرمضانية لعام 2024 على إذاعة إمارات أف أم 8 فقرات مسجلة هي «روتين» بصوت شمس السعدي، «الدنيا بخير» بصوت بدور المرزوقي، «مسرات» بصوت أحمد العبيدلي، «رمضان الأول» بصوت مزون الحميري، «متى ينفطر» بصوت راشد عتيق، «محلاك يا رمضان» بصوت بدور أحمد، «مواقيت الأذان» في مدينة أبوظبي و«مطبخنا».

«ستار أف أم»

مستمعو «ستار أف أم» على موعد مع 5 برامج متنوعة ومميزة، هي: «صباحو»، و«الناس الطيبة» و«فانوس الحظ»، و«سهرايا»،و«الجَمعة أحلى برمضان». «صباحو» من إعداد وتقديم رانيا يونس وحسان الشيخ، مجلة صباحية غنية بمواضيع مختلفة تقدّم مجموعة فقرات مخصصة لشهر رمضان المبارك، تُبث من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:00 10:00 صباحاً.

أما برنامج «الناس الطيبة»، وهو من إعداد وتقديم أحمد نصر، ويبث من الاثنين إلى الجمعة على الهواء مباشرة، من الساعة 2:00 3:00 ظهراً، فيسلط الضوء بحلته الجديدة على فئة المتقاعدين من منظور أفرادها والعائلة والأصدقاء والمجتمع. في حين يأتي برنامج «فانوس الحظ»، وهو عبارة عن مسابقة رمضانية تفاعلية تبث يومياً عبر أثير الإذاعة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، من إعداد وتقديم مروة معاذ، ويبث من الاثنين إلى الجمعة على الهواء مباشرة، من الساعة 4:00 - 5:00 مساءً.

وتبث «ستار أف أم» برنامج «سهرايا» من إعداد وتقديم أريام وأحمد الشوم، من الاثنين إلى الجمعة على الهواء مباشرة، من الساعة 9:00 10:30 ليلاً، وهو يتألف من فقرات متنوعة ومسابقات يصل مجموع جوائزها إلى 150 ألف درهم.

ويسلط برنامج «الجَمعة أحلى برمضان» الذي يُعرض من الساعة 9:00 10:00 ليلاً أيام السبت والأحد، الضوء على عادات وتقاليد العائلات خلال شهر رمضان المبارك، حيث تستضيف رانيا يونس مجموعة من العائلات على مائدة الإفطار أو السحور بأحد الفنادق للحديث عن الطبق الرئيس الذي تحرص العائلة على إعداده خلال الشهر الفضيل.

«أبوظبي أف أم»

أما برنامج «استديو1»، فيتم بثه عبر أثير «أبوظبي أف أم» من الإثنين إلى الجمعة، من 10:30صباحاً إلى 12:00، وهو من تقديم أحمد المجيني وسالم الكعبي، ويناقش البرنامج أهم القضايا المجتمعية، التي تسهم في نشر الوعي والإيجابية بين أفراد المجتمع، وتفتح جسور تواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات العامة.

أيضاً برنامج «خيركم يصلهم»، يتم بثه من الإثنين إلى الجمعة، من 2:30 إلى 3:30 ظهراً، حيث يقدمه أحمد المجيني، وهو برنامج خيري لجمع التبرعات ومساعدة الحالات الإنسانية.