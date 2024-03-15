باسم شعبو.. «مبدع الدراما الإماراتية»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تميز المخرج باسم شعبو بإخراج القصص الدرامية الخليجية المتنوعة بين الاجتماعية والكوميدية والتراثية، ضمن كوادر بصرية ملفتة وقالب متقدم في المسلسلات الخليجية.

كانت بدايته في الإخراج عام 1999 كمخرج مساعد في «بطل من هذا الزمان»، و«ذي قار: يوم من أيام العرب»، ليدخل بعدها كمخرج منفذ في مسلسلات «زمان الوصل: حكاية أندلسية» و«سري الليل». اتجه إلى الدراما الخليجية عام 2008، كمخرج مساعد ومنفذ في مسلسلَي «حظ يا نصيب» و«حاير طاير 5». فيما كانت بدايته الفعلية في الدراما الإماراتية بالمسلسل الكوميدي «زمن طناف» الذي تولى إخراجه عام 2010، ولعب بطولته كل من جابر نغموش وفاطمة الحوسني.

وتعاون شعبو خلال مسيرته مع نخبة من الممثلين الإماراتيين، أبرزهم جابر نغموش، أحمد الجسمي، سلطان النيادي، فاطمة الحوسني ومرعي الحليان، وتولى إخراج العديد من المسلسلات الإماراتية التي حققت رواجاً كبيراً في مواسم «ماراثون رمضان» المختلفة، ومنها: «بيت القصيد»، «عالي المقام»، «اللي نحبهم»، «مفتاح القفل»، «ص.ب 1003»، «مكان في القلب»، «زمن طناف» و«حظ يا نصيب».

استعرض شعبو وناقش العديد من القضايا الاجتماعية والعائلية التي تهم الشارع الخيلجي والعربي، في عدد من المسلسلات الخليجية، منها: «أبلة نورة» مع حياة الفهد عام 2008، «أم البنات» مع سعاد عبد الله عام 2009، و«قلبي معي» مع ميساء مغربي عام 2017. ودخل عالم المنصات الرقمية بمسلسل «ست الحسن» الذي تعاون فيه مع الممثلة هدى حسين، ونال انتشاراً واسعاً.