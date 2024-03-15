اللحوم.. تاج الولائم

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تُرافق الشهر الكريم العديد من الصور الاجتماعية والطقوس والعادات والتقاليد الجميلة، أبرزها التصدق وإقامة الولائم واللمات العائلية، ما يرفع الإقبال على المواد الاستهلاكية من الخضراوات والفواكه واللحوم بمختلف أصنافها، ابتهاجاً بالشهر الفضيل.

ويكثر الإقبال على شراء اللحوم والذبائح من المزارع وأسواق الأغنام ومحلات بيع اللحوم، وسوق الميناء بأبوظبي حيث يكثر الإقبال على شراء اللحوم الطازجة لإعداد الأكلات والأطباق الشعبية المختلفة، التي تزين الولائم وموائد البوفيات التي تعتبر من العادات الاجتماعية التي يدأب عليها الجميع خلال شهر رمضان الكريم.



عجل محلي

وفي جولة بسوق اللحوم ميناء أبوظبي، قال يحيى مقبل، من إحدى شركات تجارة اللحوم، إن الإقبال على اللحوم يتضاعف في الشهر الفضيل، ولاسيما على العجل المحلي، حيث إن معظم الناس يقبلون على شرائه، لإعداد طبق الهريس الشهير في الإمارات، لاسيما وأن معظم أفراد المجتمع يحرصون على إعداد الولائم والتصدق على الفقراء في هذا الشهر، كما يكثر الإقبال على ذبائح الماعز والخروف المحلي، نظراً لطيب مذاقها واستخدامها في الأكلات الشعبية كالهريس والثريد.



محلية ومستوردة

وأوضح مُقبل أن حركة شراء اللحوم تزداد تدريجياً مع حلول الشهر الفضيل، الأمر الذي يتطلب زيادة الكميات بالأسواق، مشيراً إلى أنه يعمل وفقاً للطلبات، فهو يجهز الذبائح ولحم المشاوي للمطاعم والفنادق ومختلف المستهلكين، ويوفر الأصناف المحلية والمستوردة من العجول للزبائن على اختلاف جنسياتهم، لكن يبقى العجل المحلي الأكثر طلباً.



زيادة الإقبال

من جهته، قال سليمان علوي، عامل بملحمة في سوق ميناء أبوظبي، إن الإقبال على اللحوم بأنواعها يتضاعف في الشهر الكريم، ويزداد الطلب على الذبائح الكاملة، لاسيما العجول التي يفضلها الصائمون لإعداد الأكلات الشعبية.



ذبائح طازجة

قالت خديجة عبيد، إن من فضائل الشهر الكريم إقامة الولائم والتصدق على الفقراء، لذا نحرص على إعداد وجبة الهريس في البيت وتوزيعها على المحتاجين، إلى جانب ولائم استقبال الضيوف والأهل، ما يستدعي شراء الذبائح طازجة لإعداد كميات كبيرة من الطعام.



ثريد وبرياني

أوردت شيخة الحمادي، أنها تحرص على شراء الذبائح المحلية، مؤكدة أن استهلاك اللحوم في رمضان يزداد بشكل ملحوظ، نظراً لاستخدامها في كثير من الأكلات الرمضانية، لاسيما الهريس والثريد والبرياني، وسواها من الأكلات الشعبية، مشيرة إلى أن شهر رمضان تكثر فيه الولائم التي تتطلب كميات كبيرة من اللحوم، وهي تتعامل مع تاجر أغنام يوفر لها الذبائح من الخرفان والماعز، ويتولى عملية توصيلها إلى المنزل.



محاشٍ ومشاوٍ

أوضحت سلمى محمد، أنها تفضل شراء اللحوم التي تدخل في إعداد الكثير من الأطباق، مثل المحاشي والمشاوي ومختلف الأكلات، مشيرة إلى أن الإقبال على اللحوم الحمراء يزداد في رمضان أكثر من الإقبال على لحوم الطيور.